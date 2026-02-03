La espera por fin se termina. Este martes comienza la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, y como ocurre siempre en febrero, se jugarán las primeras fases clasificatorias. La primera de ellas tendrá presencia de chilenos.

Si bien restan dos semanas más para que O’Higgins y Huachipato busquen meterse en la etapa de grupos. En esta instancia inicial, habrá dos futbolistas nacionales que busquen el mismo objetivo. El más reconocido de ellos será Esteban Pavez.

El ex capitán de Colo Colo puede hacer su debut con Alianza Lima en el duelo que sostendrá ante 2 de mayo en Paraguay este miércoles. Pero hay otro futbolista chileno que también jugará en la fase 1 de Copa Libertadores. Se trata de un ex Universidad de Chile.

El chileno “olvidado” que debutará en Copa Libertadores

Son seis los equipos que forman parte de la fase 1 del máximo certamen continental, en dos de ellos hay futbolistas de nuestro país. Si bien todos reconocen al “Huesi”, el segundo representante en el torneo nació en 1996, cuando su padre argentino era figura aca.

La referencia es para el delantero Thomas Rodríguez, que a sus 29 años forma parte del plantel de Juventud de Las Piedras del Uruguay, al que llegó a comienzos del 2025 tras un breve y olvidable paso por el Burgos español.

El hijo del histórico Leonardo Rodríguez verá acción con el conjunto oriental este jueves 5 de febrero, cuando reciban en el Estadio Centenario de Montevideo a la Universidad Católica de Ecuador. Una semana después, será la revancha en Quito.

Thomas Rodríguez jugará Copa Libertadores con Juventud Las Piedras (Instagram)

Así se juega la Fase 1 del certamen continental

MARTES 3 DE FEBRERO

The Strongest (BOL) vs. Deportivo Táchira (VEN) / 21:30 horas / Estadio Hernando Siles de La Paz

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO

2 de mayo (PAR) vs. Alianza Lima (PER) / 21:30 horas / Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero

JUEVES 5 DE FEBRERO

Juventud de Las Piedras (URU) vs. Universidad Católica (ECU) / 21:30 horas / Estadio Centenario de Montevideo