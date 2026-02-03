Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

No solo Pavez: El otro chileno “olvidado” que debuta en Fase 1 de Copa Libertadores

Además del ex capitán de Colo Colo, habrá un otrora delantero de la U que verá acción en la primera ronda clasificatoria del certamen continental.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Esteban Pavez no será el único chileno en Fase 1 de Copa Libertadores.
© Alianza Lima/Getty ImagesEsteban Pavez no será el único chileno en Fase 1 de Copa Libertadores.

La espera por fin se termina. Este martes comienza la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, y como ocurre siempre en febrero, se jugarán las primeras fases clasificatorias. La primera de ellas tendrá presencia de chilenos.

Si bien restan dos semanas más para que O’Higgins y Huachipato busquen meterse en la etapa de grupos. En esta instancia inicial, habrá dos futbolistas nacionales que busquen el mismo objetivo. El más reconocido de ellos será Esteban Pavez.

El ex capitán de Colo Colo puede hacer su debut con Alianza Lima en el duelo que sostendrá ante 2 de mayo en Paraguay este miércoles. Pero hay otro futbolista chileno que también jugará en la fase 1 de Copa Libertadores. Se trata de un ex Universidad de Chile.

Con el número del cortado Zambrano: Esteban Pavez debuta en Libertadores con Alianza Lima

ver también

Con el número del cortado Zambrano: Esteban Pavez debuta en Libertadores con Alianza Lima

El chileno “olvidado” que debutará en Copa Libertadores

Son seis los equipos que forman parte de la fase 1 del máximo certamen continental, en dos de ellos hay futbolistas de nuestro país. Si bien todos reconocen al “Huesi”, el segundo representante en el torneo nació en 1996, cuando su padre argentino era figura aca.

La referencia es para el delantero Thomas Rodríguez, que a sus 29 años forma parte del plantel de Juventud de Las Piedras del Uruguay, al que llegó a comienzos del 2025 tras un breve y olvidable paso por el Burgos español.

El hijo del histórico Leonardo Rodríguez verá acción con el conjunto oriental este jueves 5 de febrero, cuando reciban en el Estadio Centenario de Montevideo a la Universidad Católica de Ecuador. Una semana después, será la revancha en Quito.

Publicidad
Thomas Rodríguez jugará Copa Libertadores con Juventud Las Piedras (Instagram)

Thomas Rodríguez jugará Copa Libertadores con Juventud Las Piedras (Instagram)

Así se juega la Fase 1 del certamen continental

MARTES 3 DE FEBRERO

  • The Strongest (BOL) vs. Deportivo Táchira (VEN) / 21:30 horas / Estadio Hernando Siles de La Paz

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO

  • 2 de mayo (PAR) vs. Alianza Lima (PER) / 21:30 horas / Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero
Publicidad

JUEVES 5 DE FEBRERO

  • Juventud de Las Piedras (URU) vs. Universidad Católica (ECU) / 21:30 horas / Estadio Centenario de Montevideo
Tweet placeholder
Lee también
Esteban Pavez inscrito en la Libertadores con número de un cortado
Copa Libertadores

Esteban Pavez inscrito en la Libertadores con número de un cortado

El palo de Esteban Pavez: "Dejé la vara alta como capitán de Colo Colo"
Colo Colo

El palo de Esteban Pavez: "Dejé la vara alta como capitán de Colo Colo"

"Aunque he conseguido 9 títulos...": la emotiva carta de despedida de Pavez
Colo Colo

"Aunque he conseguido 9 títulos...": la emotiva carta de despedida de Pavez

¿Juega ante Huachipato? Esto dijo Marcelo Morales en U. de Chile
U de Chile

¿Juega ante Huachipato? Esto dijo Marcelo Morales en U. de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo