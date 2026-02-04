El pasado sábado se notó claramente: Colo Colo no es un equipo que esté listo para hacerle frente a la Liga de Primera 2026. Al menos, en el cómo se jugó ante Deportes Limache, las dudas sobrepasan ampliamente las certezas.

Es por eso que en Macul se mueven por concretizar algunos fichajes de última hora, con tal de reforzar el plantel. Uno de los nombres que pretenden cerrar es el de Álvaro Madrid.

Parece bien encaminado. Everton de Viña del Mar, equipo en el que es capitán, decidió que no jugase en el duelo ante Unión La Calera, permitiendo que aún fuese opción para Colo Colo. Va todo bien encaminado, pero hay detalles que salen a la luz.

ver también Los números de Álvaro Madrid, el elegido para reemplazar a Esteban Pavez y Vicente Pizarro en Colo Colo

¿Igual que Esteban Pavez?

Uno de los clavos que terminó por “cerrar el ataúd” de Esteban Pavez en Colo Colo fue una entrevista en la que decía que la institución de fútbol más grande de Chile era la Universidad Católica. Ahora, Álvaro Madrid viene cargando un peso parecido, aparentemente.

Resulta que a inicio de la temporada pasada, Álvaro Madrid estuvo a poco de fichar por la Católica. En ese entonces, el periodista Bruno Sampieri se refirió al acercamiento con el club y tiró una frase que ahora puede resonar en el Monumental.

“Álvaro Madrid es hincha de Universidad Católica“, aclaró el periodista de DSports, dejando claro que el jugador hubiese preferido, por lo menos en ese entonces, ser parte del club cruzado más que cualquier cosa.

Publicidad

Publicidad

Ya estaría todo encaminado para que Madrid sea albo | Photosport

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo acelera la llegada de Álvaro Madrid, con el fin de tenerlo a disposición para el próximo partido en la Liga de Primera 2026. El sábado 7 de febrero, a partir de las 20:30 horas, el Cacique recibe a Everton, actual club del volante, en el Estadio Monumental.