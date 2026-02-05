Durante el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima por Copa Libertadores, Pablo Guede aprovechó la pausa de hidratación para dar indicaciones a su plantel y la cámara lo captó, haciéndose viral.

El DT argentino enfatizó en varios aspectos con la idea de mejorar el juego y las jugadas en busca del primer gol, lo cual pocas veces se logra ver en televisión.

“El único problema que tenemos es que cuando cabecea Mateo (Antoni) y Garcés, estamos volviendo directo para agarrar la caída (de la pelota). Cada vez que agarramos la caída empezamos a jugar. Entonces, ahora vas a estar mas cerca, corré para adentro”, fue la indicación de Guede a Esteban Pavez y sus compañeros.

Con esta charla el ex entrenador de Colo Colo buscó ajustar la reacción inmediata tras las pelotas divididas. Pidiendo a los jugadores más cercanía y concentración para la segunda jugada. En otras palabras, le indicó al equipo que no espere que el balón caiga, sino que anticipen y recuperen más rápido.

Pese a que Pablo Guede estuvo dando indicaciones todo el primer tiempo, el gol no llegó. Ni siquiera en la segunda mitad del partido. Aunque tanto Gaspar Gentile como Federico Girotti tuvieron oportunidades, el arco paraguayo no se pudo abrir.

De hecho, pese a que el partido estuvo parejo y se encaminaba al 0 a 0 final, al minuto 84′ Diego Acosta remató con la derecha hacia el travesaño del arco de Guillermo Viscarra y con la fuerza del disparo abrió la cuenta para los locales. En lo que sería el resultado final del partido de ida.

Con Esteban Pavez como titular, Alianza Lima perdió ante 2 de Mayo (Foto: Alianza Lima)

La reacción de Pablo Guede ante el gol del rival

A pesar de que Pablo Guede dio indicaciones todo el partido, el contraataque que realizó 2 de Mayo fue transformado en gol de Diego Acosta al minuto 84′. Jugada que el entrenador argentino vio en cuclillas mientras negaba con la cabeza.

Y aunque en la previa Alianza Lima era favorito, el partido fue mucho más parejo de lo que parecía. De hecho en la segunda mitad, el equipo paraguayo había sido un poco superior según el análisis del comentarista de la transmisión oficial, Santiago Russo. Quien también calificó al equipo de Guede como poco ambicioso en el segundo tiempo, asumiendo que quizá fue por las lesiones.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo?

Con el global a favor al equipo de Paraguay, el partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el próximo miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú. Ahí Pablo Guede, Esteban Pavez (que tendrá que ver la gravedad de su lesión) y compañía tendrán que salir a remontar el resultado si quieren clasificar a la fase 2 de Copa Libertadores.