Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Marco Antonio Figueroa clama por una opción en el fútbol chileno: “Me encantaría llegar a…”

El Fantasma se encuentra sin trabajo tras su salida de la selección de Nicaragua y reconoce que quiere dirigir en Santiago.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Marco Antonio Figueroa quiere volver a Chile.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTMarco Antonio Figueroa quiere volver a Chile.

Uno de los pocos entrenadores chilenos que han dirigido en el extranjero en el último tiempo es Marco Antonio Figueroa, quien estuvo en la selección de Nicaragua entre 2022 y 2025.

El contrato del Fantasma con el combinado centroamericano llegó a su fin tras no clasificar al Mundial y no fue renovado, por lo que busca equipo.

Figueroa, que está radicado en México, quiere tener la chance de volver a dirigir en la Liga de Primera, sin embargo, no ha tenido ofertas para regresar a su país natal.

“No estoy en contra de ellos”: Jaime García explica por qué prefiere trabajar sin representante

ver también

“No estoy en contra de ellos”: Jaime García explica por qué prefiere trabajar sin representante

Fantasma Figueroa quiere tener una chance en la Liga de Primera

Marco Antonio Figueroa conversó con Bolavip y señaló que su deseo es volver al país, puesto que desea tener una opción de dirigir a un equipo de Santiago.

Mi nombre está ahí, pero no se concreta nada. A mí la verdad, y se lo dije abiertamente un día a un amigo, me hubiese encantado llegar a Santiago nuevamente para estar más cerca de mi madre, más cerca de mi hija, mi nieta”, dijo el estratega.

Marco Antonio Figueroa quiere volver a Chile. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Marco Antonio Figueroa quiere volver a Chile. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Publicidad

“Las condiciones u oportunidades no se dan. Primero porque ya sabemos todo lo que está pasando en el fútbol chileno por dueños extranjeros, empresarios y todo lo que mueve y todo lo mal hecho. Y por eso se ha reflejado en 12 años, se ha reflejado el mal pasar que tiene nuestro fútbol”, reclamó Figueroa.

Por último, Marco Antonio Figueroa señaló que “hay que seguir buscando, seguir esperando y que se abra la puerta de un buen proyecto para seguir haciendo lo que me gusta, que es tratar de darle vida a los equipos”.

Mercado: San Luis oficializa la llegada de dos ex compañeros de Chupete Suazo en Monterrey

ver también

Mercado: San Luis oficializa la llegada de dos ex compañeros de Chupete Suazo en Monterrey

Lee también
Fantasma confiesa su sueño de dirigir a Chile: "Es la ilusión"
Selección Chilena

Fantasma confiesa su sueño de dirigir a Chile: "Es la ilusión"

Carlos Caszely se aburre de Manuel Pellegrini y exige a otro DT en la Roja
Selección Chilena

Carlos Caszely se aburre de Manuel Pellegrini y exige a otro DT en la Roja

Un DT menos: fútbol mexicano le quita firme candidato a la Roja
Selección Chilena

Un DT menos: fútbol mexicano le quita firme candidato a la Roja

Paqui no renueva con O’Higgins y ahora se acerca a la U
U de Chile

Paqui no renueva con O’Higgins y ahora se acerca a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo