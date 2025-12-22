Uno de los pocos entrenadores chilenos que han dirigido en el extranjero en el último tiempo es Marco Antonio Figueroa, quien estuvo en la selección de Nicaragua entre 2022 y 2025.

El contrato del Fantasma con el combinado centroamericano llegó a su fin tras no clasificar al Mundial y no fue renovado, por lo que busca equipo.

Figueroa, que está radicado en México, quiere tener la chance de volver a dirigir en la Liga de Primera, sin embargo, no ha tenido ofertas para regresar a su país natal.

Fantasma Figueroa quiere tener una chance en la Liga de Primera

Marco Antonio Figueroa conversó con Bolavip y señaló que su deseo es volver al país, puesto que desea tener una opción de dirigir a un equipo de Santiago.

“Mi nombre está ahí, pero no se concreta nada. A mí la verdad, y se lo dije abiertamente un día a un amigo, me hubiese encantado llegar a Santiago nuevamente para estar más cerca de mi madre, más cerca de mi hija, mi nieta”, dijo el estratega.

Marco Antonio Figueroa quiere volver a Chile. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

“Las condiciones u oportunidades no se dan. Primero porque ya sabemos todo lo que está pasando en el fútbol chileno por dueños extranjeros, empresarios y todo lo que mueve y todo lo mal hecho. Y por eso se ha reflejado en 12 años, se ha reflejado el mal pasar que tiene nuestro fútbol”, reclamó Figueroa.

Por último, Marco Antonio Figueroa señaló que “hay que seguir buscando, seguir esperando y que se abra la puerta de un buen proyecto para seguir haciendo lo que me gusta, que es tratar de darle vida a los equipos”.