El fútbol chileno tuvo dos inesperados traspiés en lo que eran regresos de U Católica y O’Higgins de Rancagua a sus habituales estadios. El primero fue el Claro Arena, que obligó a posponer el duelo contra Ñublense de este domingo.

Y tras cartón, el Capo de Provincia anunció que el cuando estaba todo listo para volver al Estadio El Teniente este sábado, el partido contra Cobresal no se jugará ahí por atrasos en las obras.

En ese sentido, uno de estos clubes se movió con tiempo y en conjunto con la municipalidad ya tienen lista una iluminación de lujo para jugar este fin de semana, tal como estaba estipulado.

Pioneros en el fútbol chileno

El Estadio Jorge Silva Valenzuela, de San Fernando, debutará con horario nocturno en la Liga de Primera para dar a conocer su inédita nueva iluminación este fin de semana.

Así luce el recinto / Foto: Ricardo Obando.

“Falta una última redirección de los nuevos focos led, pero para lo que había, es un avance notable. Hoy supera los 500 lux (mejor que varios estadios de Primera)”, avisó el periodista de El Rancagüino, Ricardo Obando.

Una vez que se cayó El Teniente, en San Fernando rápidamente se movieron apuraron un trabajo de semanas para recibir a O’Higgins en horario nocturno. Así, y a falta de las pruebas de cámara de TNT Sports, está todo listo para este sábado.

O’Higgins recibirá a Cobresal este sábado a las 18:30 horas en el Jorge Silva Valenzuela, en un partido de rivales directos en la lucha por clasificar a copas internacionales y que dará el vamos a la mejor iluminación del fútbol chileno.

