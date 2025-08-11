La Liga de Primera tuvo de todo este fin de semana en cuanto a emoción y también hechos lamentables. Uno de ellos corrió por parte de la organización de un equipo que casi vio suspender su duelo.

Se trata del partido de la jornada entre Club Deportes La Serena ante O’Higgins, el cual terminó con vibrante empate 3-3. Dicho encuentro fue uno de los mejores en emoción, pero para los presentes en el estadio estuvo con constantes problemas.

Desde la prensa visitante reclamaron por las condiciones en el Estadio La Portada, lo cual por TV pasó inadvertido, pero según dicen en Radio Rancagua tuvo inéditos problemas para el desarrollo del duelo.

Liga de Primera y nueva polémica

La Liga de Primera tuvo el duelo entre Deportes La Serena y O’Higgins de Rancagua a punto de no jugarse según reportaron en la prensa del Capo de Provincia. Esto, por inéditas razones.

La Serena y el partidazo ante O’Higgins en Liga de Primera / Photosport

“Estuvo a punto de suspenderse. Estadio La Portada funcionó con el mínimo de energía con un generador“, reveló Javier Limardo, comunicador de Radio Rancagua.

En ese sentido, el relator celeste acusó que durante la jornada sabatina en el norte “La prensa visita no tenía luz ni red en pupitres, y tuvo que sacar energía desde marquesina con una extensión que cruzó el estadio”.

Justamente, el duelo terminó de jugarse con luz artificial y al menos por las pantallas de TNT Sports pasó inadvertido el problema con la energía. Eso sí, en los locales terminaron lamentando el final del partido con un agónico empate celeste.