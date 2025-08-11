Sigue el caos por el fallido traspaso de Joaquín Montecinos a Colo Colo. Es que en Rancagua los hinchas de O’Higgins no quieren saber más del jugador, quien pidió no jugar inicialmente para consumar su partida, la cual tuvo portazo final en Macul.

Por ello, el propio futbolista volvió a abrir sus redes sociales y dejó un mensaje explicando la situación. Ahí, el melenudo delantero aseguró que “Mi mensaje es que el compromiso con la institución está desde el día uno”.

“Estoy muy agradecido con la gente de O’Higgins en general. Sé que es un momento de mucha rabia contra mí por lo que sucedió. Yo busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió”, dijo.

Al rescate de Montecinos

Luego que los hinchas de O’Higgins incendiaran las redes sociales con más críticas hacia Joaquín Montecinos tras su video, fue Sabrina Sosa, su pareja, quien salió al rescate del aún jugador celeste.

“Tus cercanos sabemos cuánto respetas al club y todo lo que haces día a día para darles lo mejor de ti. Está bien que opinen, ahora que me quieran hacer creer su versión cuando saben menos que yo de la interna estos días, ahí le están errando”, dijo la modelo a los fanáticos del Capo.

Lo cierto es que la relación entre la pareja y los hinchas de O’Higgins está quebrada y lo que parecía ser el camino para ser la nueva madrina celeste, terminó con terrible polémica.

Joaquin Montecinos y uno de los duelos donde anotó /Photosport

Así, la madrina del club sigue siendo “La tía Mónica”, histórica funcionaria del equipo, mientras el jugador deberá remar desde atrás para volver a ganarse un lugar en el equipo de “Paqui” Meneghini.

