Lejos de cualquier opción de pelear por el título en Liga de Primera, y con una mala racha que se extiende por lo que va de la segunda rueda a cuestas, en Colo Colo sólo tienen un objetivo en mente que es ganar el Superclásico 198 ante Universidad de Chile.

Bajo la dirección técnica de la dupla compuesta por Luis Pérez y Hugo González, el Primer Equipo albo no fue capaz de volver a los triunfos en La Cisterna, donde igualaron sin goles con Palestino y llegan con una importante presión a su próximo duelo.

Por lo mismo, y a sabiendas de que Universidad de Chile llegará sin fútbol al Superclásico, tras suspender su encuentro con Everton, es que tras el encuentro se tomó una primera y polémica medida en Colo Colo de cara al duelo mayor de nuestro balompié.

La primera medida en Colo Colo para el Superclásico

Según dio a conocer el medio partidario DaleAlbo, la dupla técnica decretó luego del lance ante Palestino que el plantel tenga libre tanto el sábado 23 como domingo 24 de agosto, con el propósito de “privilegiar el descanso y que los futbolistas se puedan recuperar“.

Así las cosas, el Primer Equipo de Colo Colo volverá a los entrenamientos en el Estadio Monumental a partir de este lunes 25 de agosto, con miras a preparar el encuentro con la U, donde buscarán acabar con la mala racha de siete juegos sin ganar, si se cuentan además los amistosos con Valladolid.

Cabe señalar que para este juego, el Cacique no podrá contar con Emiliano Amor por acumulación de tarjetas amarillas, mas sí tendrá el regreso de Sebastián Vegas y Arturo Vidal tras cumplir sus respectivas suspensiones. Todo a la espera de lo que ocurra con las lesiones de Alan Saldivia y Alexander Oroz.

¿Cuándo es el próximo juego del Cacique?

Por la fecha 21 en Liga de Primera, Colo Colo disputará la edición 198 del Superclásico del balompié nacional ante Universidad de Chile, en duelo a disputarse el próximo domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.