Colo Colo no ha tenido para nada un centenario como el que había prometido y factores hay varios. El mal rendimiento del equipo a nivel colectivo, las terribles decisiones de Jorge Almirón y refuerzos que no han estado a la altura han sido sólo algunos de los problemas del Cacique en 2025.

Sobre este último punto hay un nombre con el que los hinchas están visiblemente molestos: Salomón Rodríguez. El delantero llegó como la gran carta de gol para los 100 años del Eterno Campeón, pero la última vez que celebró fue en febrero. Desde entonces las críticas se han hecho sentir y ahora ha llevado al club a tomar una clara decisión.

Hace algunas semanas, Aníbal Mosa confirmó que la negociación por el uruguayo fue por el 50% de su pase por 1,2 millones de dólares. Sin embargo, si juega el 50% de los minutos de la temporada, deberán comprar la otra mitad y desembolsar dinero que no hay por un jugar que no ha rendido. Es por ello que, con la salida de Jorge Almirón y arribo de una dupla interina, el Cacique se plantó firme.

Salomón Rodríguez espera por el próximo DT de Colo Colo para definir su futuro

Luego de sumar sus últimos minutos ante Universidad Católica, Salomón Rodríguez está a tres partidos de obligar a Colo Colo a comprar la mitad restante de su pase. La situación tiene muy preocupados a los hinchas, pero desde el Cacique hubo un gesto que llama a la calma.

Este viernes en el empate contra Palestino, Javier Correa hizo su regreso luego de la lesión que lo obligó a salir ante la UC. El 9 pudo jugar pero en pleno partido volvió a sentir molestias que encendieron las alarmas y tuvo atento al uruguayo para entrar a la cancha.

No obstante, la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez decidieron que Salomón Rodríguez no sume más minutos. A pesar de que se necesitaba el gol y que no estaba Marcos Bolados ni Alexander Oroz, en Colo Colo han optado por sentar al artillero.

Este gesto dejó en evidencia que desde el Cacique no están interesados en invertir más dinero en quien ha sido un completo fracaso. Eso sí, restará saber qué decisión tomará el nuevo entrenador del club, al que quieren tener posterior al Superclásico del próximo fin de semana.

En total, al Eterno Campeón le quedan 10 partidos oficiales antes del final de la temporada 2025. Para todos esos compromisos deberá arreglárselas con Javier Correa y al que definan como su reemplazante. El futuro estratega albo definirá si es que ese será el uruguayo o si se suma al plan de sentarlo para no gastar más.

Salomón Rodríguez tendrá que pelear una camiseta cuando llegue el próximo DT de Colo Colo. Por ahora, su panorama no es el mejor y con razón, ya que su rendimiento ha sido nada en comparación a lo que se invirtió para traerlo.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

En lo que va de temporada 2025, Salomón Rodríguez ha logrado disputar un total de 22 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 2 goles, no tiene asistencias y alcanza los 979 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez ruega por una oportunidad en el próximo partido de Colo Colo. El Cacique recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

