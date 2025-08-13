En Colo Colo parecen ya haberse hecho la idea de que Salomón Rodríguez simplemente no dio resultado. Pese al altísimo precio que pagó el Cacique por sus servicios, el delantero uruguayo sigue sin explotar en este lamentable 2025.

Ya son 21 los partidos que Rodríguez ha disputado en esta temporada, donde apenas registra dos tantos. Los peor es que todavía no convierte en la Liga de Primera 2025, esto a pesar de las múltiples oportunidades que ha recibido de la mano de Jorge Almirón.

Fueron 1,2 millones de dólares los que pagó Blanco y Negro por su traspaso a inicios de año. Claro, es menos de que los 2,5 millones de la moneda americana que se hablaba hace unos meses, pero de igual manera es una cifra no menor si consideramos el pobre rendimiento del atacante.

¿Lo peor? Es que si lo comparamos con lo que costaba Guillermo Paiva al término de la temporada pasada, el Cacique pudo gastar algo menos de dinero por un delantero que, pese a lo irregular de su año, terminó dejando mejores números de Rodríguez.

Lo que le costaba a Colo Colo quedarse con Guillermo Paiva

Cabe recodar que el paraguayo arribó de cara a la temporada 2024 mediante un préstamo con opción de compra desde Olimpia. En un principio se hablaba de 1,5 millones de dólares, pero posteriormente es ese dinero bajó a un millón de la divisa norteamericana.

Guillermo Paiva no dejó los mejores recuerdos en Colo Colo. Sin embargo, terminó siendo mejor que Salomón Rodríguez. | Foto: Photosport.

Acá el rendimiento que mostró Paiva en el Cacique fue clave en esa decisión. En 44 partidos oficiales apenas anotó cinco goles y entregó cuatro asistencias en 2.612 minutos. Su último tanto con los albos se produjo en julio, por lo que estuvo casi todo el segundo semestre sin poder convertir.

Así fue como el atacante partió a Junior de Barranquilla, donde ha logrado destacar e incluso tener mejores números que los que dejó en el Popular. En Colombia el ex albo lleva nueve tantos y tres asistencias en 28 encuentros, superando con esto también a Rodríguez en el Cacique.

Un negocio que al Popular le salió bastante mal. Dejaron ir a un delantero que terminó siendo mejor y más barato que Salomón Rodríguez, quien a todas luces ya dejó demostrado que no está a la altura de Colo Colo.