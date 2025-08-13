Colo Colo comienza a ultimar detalles para lo que será el clásico 188 contra Universidad Católica, pero en el Cacique aún no dejan atrás el polémico empate contra Everton, por la fecha 19 de la Liga de Primera.

Es que el Cacique estuvo a punto de volver a los triunfos, pero el agónico penal cobrado por el árbitro Felipe González en los descuentos le permitió a Los Ruleteros sentenciar la igualdad. En Colo Colo aún reclaman que la falta en el área de Sebastián Vegas no existió.

En rueda de prensa, el mediocampista albo, Vicente Pizarro, manifestó que “creo que hay muchas cosas a mejorar en el tema arbitral, lo vimos en Viña del Mar“.

“Nos deja frustrados, que se mejore el arbitraje”

Agrega que “después las imágenes son claras, hacemos el trabajo en la cancha y todos le hablan con respeto a los árbitros, no hay mal trato hacia ellos. No queremos conflicto en la cancha“.

Vicente Pizarro se suma en Colo Colo a las críticas al arbitraje.

“Las imágenes son claras, y uno se va con frustración, era un partido importante que se nos escapa. Que mejore eso para lo que viene“, sentenció el Vicho.

Cabe recordar que los reclamos hacia los árbitros en Colo Colo se arrastran hace varias semanas. Jorge Almirón aseguró que al Cacique le robaron el Superclásico contra Universidad de Chile y posteriormente manifestó sospechas por el referato en el duelo de Cobresal ante la U.

Como si fuera poco, Arturo Vidal, que estaba sancionado contra Everton, acudió tras bambalinas a increpar a Felipe González camino al camarín, por el penal cobrado sobre el final. El King arriesga un nuevo castigo.