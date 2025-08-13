Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

El plantel de Colo Colo respalda a Almirón en medio de las críticas y amenazas: “Tiene experiencia”

A Vicente Pizarro le preguntaron por Jorge Almirón en medio de las críticas y hasta amenazas de la barra de Colo Colo.

Por Javiera García L.

En Colo Colo hablaron del momento de Almirón
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEn Colo Colo hablaron del momento de Almirón

Jorge Almirón vive un momento crítico en Colo Colo. El entrenador perdió todo el crédito de la gran temporada pasada que hizo con los albos y hoy, con eliminaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Chile, y muy lejos de la lucha por el título en la Liga de Primera, ya casi no tiene apoyo.

Los hinchas perdieron la paciencia con el DT. De hecho, la Garra Blanca emitió un comunicado en donde exigieron su salida. Antes de eso, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ya había buscado sacarlo del puesto, pero tuvo que retractarse por el momento económico del club.

¿Y cómo está Jorge Almirón con todo esto? Vicente Pizarro se refirió al tema en conferencia de prensa. El volante, uno de los capitanes del Cacique, le mostró su respaldo a su entrenador.

Es momento complicado, lo sabemos todos. Pero es gente que ha vivido momentos así en el fútbol. Tiene experiencia en esto, dirigió clubes importantes. Y también los jugadores, hay muchos de experiencia y jerarquía, estamos al tanto de eso y vamos a buscar salir adelante”, mencionó el Vicho.

Vicente Pizarro sacó la voz en Colo Colo | Photosport

Vicente Pizarro sacó la voz en Colo Colo | Photosport

“Haría un esfuerzo”: la tajante opinión de Marcelo Barticciotto sobre Jorge Almirón

ver también

“Haría un esfuerzo”: la tajante opinión de Marcelo Barticciotto sobre Jorge Almirón

Vicente Pizarro y la relación con Almirón en Colo Colo

“Lo del año pasado ya pasó, el fútbol se vive en el hoy y sabemos el momento en que estamos. La relación es igual con el profe, el momento es complicado y pasan estas cosas en el fútbol. Se te exige ganar y competir en Colo Colo, por eso nos preparamos“, agregó.

Publicidad

“Al pasado no podemos volver y hay que responder en la cancha“, decretó también Vicente Pizarro.

    Lee también
    Loyola ignora a Colo Colo a horas de enfrentar a la U
    Copa Sudamericana

    Loyola ignora a Colo Colo a horas de enfrentar a la U

    "Menos confiable que...": le revientan el Instagram a Martín Rodríguez
    Chile

    "Menos confiable que...": le revientan el Instagram a Martín Rodríguez

    Vicente Pizarro revela toda la verdad sobre su partida de Colo Colo
    Colo Colo

    Vicente Pizarro revela toda la verdad sobre su partida de Colo Colo

    Jugó en la B chilena y es capitán del campeón de Argentina: "Para serie de Netflix"
    Internacional

    Jugó en la B chilena y es capitán del campeón de Argentina: "Para serie de Netflix"

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo