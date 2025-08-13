Jorge Almirón vive un momento crítico en Colo Colo. El entrenador perdió todo el crédito de la gran temporada pasada que hizo con los albos y hoy, con eliminaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Chile, y muy lejos de la lucha por el título en la Liga de Primera, ya casi no tiene apoyo.

Los hinchas perdieron la paciencia con el DT. De hecho, la Garra Blanca emitió un comunicado en donde exigieron su salida. Antes de eso, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ya había buscado sacarlo del puesto, pero tuvo que retractarse por el momento económico del club.

¿Y cómo está Jorge Almirón con todo esto? Vicente Pizarro se refirió al tema en conferencia de prensa. El volante, uno de los capitanes del Cacique, le mostró su respaldo a su entrenador.

“Es momento complicado, lo sabemos todos. Pero es gente que ha vivido momentos así en el fútbol. Tiene experiencia en esto, dirigió clubes importantes. Y también los jugadores, hay muchos de experiencia y jerarquía, estamos al tanto de eso y vamos a buscar salir adelante”, mencionó el Vicho.

Vicente Pizarro y la relación con Almirón en Colo Colo

“Lo del año pasado ya pasó, el fútbol se vive en el hoy y sabemos el momento en que estamos. La relación es igual con el profe, el momento es complicado y pasan estas cosas en el fútbol. Se te exige ganar y competir en Colo Colo, por eso nos preparamos“, agregó.

“Al pasado no podemos volver y hay que responder en la cancha“, decretó también Vicente Pizarro.