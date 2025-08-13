La temporada 2025 de Colo Colo ha sido muy mala y no cumplió ninguno de los objetivos que se planteó, porque quedó eliminado de la Copa Libertadores, Copa Chile y está casi sin opciones en la Liga de Primera.

Los albos están en una paupérrima séptima ubicación en la tabla de posiciones del torneo nacional, a largos 17 puntos del sólido líder Coquimbo Unido.

Uno de los pocos jugadores rescatables de Colo Colo en la campaña es el volante Vicente Pizarro, quien gracias a su buen juego ha despertado el interés de varios clubes internacionales.

Vicente Pizarro habla de la opción de salir de Colo Colo

Vicente Pizarro fue el encargado de hablar con la prensa este miércoles, en la antesala al clásico con Universidad Católica, y en la instancia le preguntaron por la opción de jugar en el extranjero.

“Llevo mucho tiempo acá, lo dije hace un par de semanas. Es mi casa, estoy contento, he pasado buenos momentos y ahora uno más complicado. Pero estoy feliz acá, si viene alguna opción la veremos, todos los jugadores sueñan con salir al extranjero, se necesitan más chilenos jugando afuera“, dijo el zurdo.

“Pero estoy enfocado, lo mismo que Lucas (Cepeda), que ha tenido buenos momentos desde que llegó. Estamos tranquilos ahora, esperando el partido del sábado”, agregó.

Vicente Pizarro asoma como titular en la formación de Colo Colo para el importante juego de este sábado ante la UC.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

