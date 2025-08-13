Jugó en Colo Colo, fue castigado por la FIFA por suplantación de identidad y ahora sufre en los potreros

Una de las situaciones que ha manchado en la historia al fútbol ecuatoriano es la serie de falsificaciones de identidad que hacen sus jugadores, con el caso de Byron Castillo como gran emblema.

Es muy habitual que en Ecuador haya suplantación de identidad y uno de los últimos futbolistas que fue castigado por la FIFA fue el delantero Alexander Bolaños, ex jugador de Colo Colo.

El atacante, que realmente se llama Romario Bolaños, fue suspendido por tres años por el órgano con sede en Zurich y está alejadado del fútbol profesional.

El presente del ex Colo Colo Alexander Bolaños

Romario Bolaños jugó por las selecciones menores de Ecuador, por Colo Colo, Barcelona y cuando fue sancionado defendía los colores de Independiente del Valle.

El delantero pasa las penas de su sanción jugando fútbol, pero como no lo puede hacer de forma profesional, acaba de fichar en el modesto Club Atlético Santo Domingo, que milita en el balompié amateur ecuatoriano.

Alexander Bolaños jugando por Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Bolaños ha cumplido un año de su sanción y va a apelar a la FIFA, con la idea de que su castigo de tres años sea rebajado.

