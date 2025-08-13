El “anti Vidal” número 1 del mundo sale a reventar al King y pide su salida: “Colo Colo se equivocó…”

Pésima. Esa palabra es el resumen de la temporada 2025 de Colo Colo, porque en agosto el Cacique se quedó sin objetivos para el año de su centenario.

Los albos están a largos 17 puntos del líder Coquimbo Unido, por lo que es prácticamente imposible que logre el bicampeonato, pese a la fuerte inversión que hizo Blanco y Negro en el plantel.

Uno de los más cuestionados por el mal momento de Colo Colo es Arturo Vidal, quien a pesar de rendir muy poco en la cancha está a minutos de renovar su contrato para la campaña 2026.

ver también Destapan división en Blanco y Negro por la continuidad de Vidal: “Por ningún motivo…”

Leonardo Véliz fulmina la renovación de Arturo Vidal

Es sabido que Arturo Vidal tiene muchos críticos y el más duro contra el King es el ex delantero de Colo Colo Leonardo Véliz, quien cada vez que puede habla pestes del volante.

El Pollo fue consultado sobre la inminente renovación del mediocampista en los albos y aprovechó de lanzar toda su artillería.

“No le renovaría el contrato. ¿Por qué? No ha hecho los méritos. ¿En qué partido de esta temporada ha sido relevante, indiscutible como para ganar lo que gana?”, dijo el entrenador a El Mercurio.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal es fuertemente cuestionado en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No ha sido figura, imagina dónde está el equipo. Este año ha hecho más noticias por otras cosas; no sabe asumir lo que significa Colo Colo, la cantidad de veces que ha estado suspendido, castigado, lesionado”, agregó.

Por último, Véliz dijo que Colo Colo se equivocó en ficharlo, pero parece que se olvida que fue Arturo Vidal el autor del gol del título del Cacique en 2024.

Publicidad

Publicidad

“Colo Colo se equivocó en ficharlo, fui uno de los primeros que lo dijo, pero aparece el señor Aníbal Mosa diciendo que por su experiencia llega. Y es un antiliderazgo, no asume su rol. Vidal es producto del mercado de consumo”, cerró.

ver también Fouillioux revela el club italiano que quiere a Lucas Cepeda: ¡Jugaría Champions League!

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.