Michael Schumacher es uno de los pilotos más importantes de la historia de la Fórmula 1. No es raro que Pierre Gasly demuestre su admiración hacia él, el problema es cómo lo hizo.

El alemán marcó una verdadera era en el deporte motor. Demostró sus capacidades desde muy joven y después de ser campeón dos veces con Benetton, saltó a Ferrari. Con el Cavallino Rampante ganó otros cinco títulos, devolviéndoles la gloria a los de Maranello.

El homenaje fallido de Gasly a Schumacher

Michael Schumacher en la actualidad tiene 57 años, pero su estado de salud es una verdadera interrogante. Luego de retirarse de la Fórmula 1 en la escudería Mercedes Benz, sufrió un accidente en esquí en el año 2013. Desde entonces, poco y nada se sabe de él.

Schumi es considerado uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y su solo nombre genera un gran fanatismo entre los amantes del mundo motor. Pierre Gasly, actual piloto del equipo Alpine, también es uno de ellos y quiso homenajearlo, de una manera muy extraña.

Gasly fue a esquiar a los Alpes de Suiza y como justo el 3 de enero Michael Schumacher cumplía 57 años, el piloto francés quiso rendirle honor usando una chaqueta roja con el auspiciador de cigarrillos Marlboro, la cual solía usar el alemán en Ferrari.

Sin embargo, el problema estuvo en que los fanáticos no se lo tomaron de buena manera. El utilizar esta prenda, en una pista de esquí, justo el deporte que hoy tiene a Schumacher complicado de salud, hizo que muchos cuestionaran a Pierre Gasly.

Seguramente Gasly no lo hizo con mala intención, pero eso no lo salvó de las críticas. Hacerlo en la fecha de su cumpleaños y en un lugar que recuerda a su accidente, no le pareció de buen gusto a los seguidores del alemán y se lo hicieron saber en los comentarios de la publicación que subió con la mítica chaqueta.