La Fórmula 1 oficializó este viernes su calendario para la temporada 2026, la que marcará un antes y un después en el ‘Gran Circo’.

En total son 24 grandes premios los que se celebrarán este 2026 con una gran novedad: la incorporación del GP de Madrid en reemplazo del histórico Imola, además de varios ajustes motivados por el Ramadán.

El campeonato este año arrancará el 6 de marzo en Australia, con el tradicional GP en Melbourne en el circuito de Albert Park. Desde ahí, la categoría inicia un recorrido que la llevara por Asia, América y Europa, con seis fines de semana Sprint incluidos en la temporada.

Otra de las novedades se dará en Medio Oriente. Esto porque Bahréin y Arabia Saudita abandonan sus fechas habituales de marzo y pasan a abril, debido a la coincidencia con el Ramadán, una modificación que obligó a reorganizar parte del calendario.

En cuanto al Gran Premio de Madrid, este se disputará en septiembre y marcará el cierre del calendario europeo, el cual comenzará en Mónaco. De esta forma, España contará con dos carreras, manteniéndose también el GP de Barcelona.

Las carreras en formato Sprints se repartirán a lo largo del año en circuitos como China, Miami, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Singapur, reforzando el atractivo de los fines de semana.

Recordemos que esta temporada hace ingreso la 11° escudería de la Fórmula 1, Cadillac, ante esto, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó que 2026 representará el inicio de una “nueva era”, donde además los monoplazas utilizarán combustibles 100% sostenibles.

Junto a Cadillac, también harán ingreso dos nuevas marcas a la parrilla, como Audi por Sauber y Ford, eso sí, como socio de Red Bull Racing y AlphaTauri.

El cierre del Mundial, en tanto, será el 6 de diciembre en Abu Dabi, poniendo fin a una temporada que promete ser histórica tanto dentro como fuera de la pista. Además, se conocieron las fechas donde acompañarán a la categoría madre, la F1 Academy, Fórmula 3 y Fórmula 2, respectivamente.

