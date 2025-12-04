La Fórmula 1 tendrá su jornada final de la temporada 2025. Junto con esto, también se marcará el adiós deYuki Tsunoda como uno de los pilotos de Red Bull Racing.

El equipo austriaco vivió un año complejo. Por una parte, Max Verstappen tiene la opción de ganar su quinto título consecutivo en el GP de Abu Dhabi, la última carrera del año. Por otro lado, el segundo auto de la escudería fue todo un dolor de cabeza, por lo que decidieron prescindir del japonés de 25 años.

El reemplazo de Tsunoda

Red Bull Racing comenzó el año con Liam Lawson como segundo piloto, pero tras sus pésimas presentaciones, decidieron cambiarlo por Yuki Tsunoda. Si bien el asiático algo mejoró los resultados, no fue suficiente. Su ubicación más destacada fue un sexto puesto.

Ante la imposibilidad de luchar por el Campeonato de Constructores por los malos resultados de su segundo monoplaza, la escudería austriaca decidió sacar a Tsunoda para el 2026 y dejarlo solo como piloto de reserva, algo que lamentó el japonés.

“Descubrir que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla“, escribió Yuki en redes sociales.

Para el 2026, el reemplazante de Yuki Tsunoda en Red Bull Racing será Isack Hadjar (21 años). El francés de origen argelino es de la familia, ya que fue miembro del equipo junior de los austriacos y en este 2025 pilotó para Racing Bulls, segunda escudería del equipo de la bebida energética.

Isack Hadjar reemplazará a Yuki Tsunoda en Red Bull Racing. Imagen: Getty

Hadjar ha mostrado buenas presentaciones en la temporada con un auto mucho más débil. Incluso, logró un podio en el Gran Premio de los Países Bajos. De esta manera, Yuki Tsunoda dirá adiós a la Fórmula 1, al menos de forma momentánea, en el GP de Abu Dhabi este domingo 7 de diciembre.