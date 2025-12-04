Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Automovilismo

Terremoto en Red Bull: Yuki Tsunoda sale del equipo de Fórmula 1 y este será su reemplazo

El japonés no seguirá al volante en la escudería austriaca y será sucedido por otro piloto de la parrilla.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Yuki Tsunoda perdió su asiento de cara al 2026.
© Getty ImagesYuki Tsunoda perdió su asiento de cara al 2026.

La Fórmula 1 tendrá su jornada final de la temporada 2025. Junto con esto, también se marcará el adiós deYuki Tsunoda como uno de los pilotos de Red Bull Racing.

El equipo austriaco vivió un año complejo. Por una parte, Max Verstappen tiene la opción de ganar su quinto título consecutivo en el GP de Abu Dhabi, la última carrera del año. Por otro lado, el segundo auto de la escudería fue todo un dolor de cabeza, por lo que decidieron prescindir del japonés de 25 años.

El reemplazo de Tsunoda

Red Bull Racing comenzó el año con Liam Lawson como segundo piloto, pero tras sus pésimas presentaciones, decidieron cambiarlo por Yuki Tsunoda. Si bien el asiático algo mejoró los resultados, no fue suficiente. Su ubicación más destacada fue un sexto puesto.

No va por ESPN: Confirman la transmisión del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

ver también

No va por ESPN: Confirman la transmisión del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

Ante la imposibilidad de luchar por el Campeonato de Constructores por los malos resultados de su segundo monoplaza, la escudería austriaca decidió sacar a Tsunoda para el 2026 y dejarlo solo como piloto de reserva, algo que lamentó el japonés.

Descubrir que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla“, escribió Yuki en redes sociales.

Para el 2026, el reemplazante de Yuki Tsunoda en Red Bull Racing será Isack Hadjar (21 años). El francés de origen argelino es de la familia, ya que fue miembro del equipo junior de los austriacos y en este 2025 pilotó para Racing Bulls, segunda escudería del equipo de la bebida energética.

Publicidad
Isack Hadjar reemplazará a Yuki Tsunoda en Red Bull Racing. Imagen: Getty

Isack Hadjar reemplazará a Yuki Tsunoda en Red Bull Racing. Imagen: Getty

Hadjar ha mostrado buenas presentaciones en la temporada con un auto mucho más débil. Incluso, logró un podio en el Gran Premio de los Países Bajos. De esta manera, Yuki Tsunoda dirá adiós a la Fórmula 1, al menos de forma momentánea, en el GP de Abu Dhabi este domingo 7 de diciembre.

Lee también
Fórmula 1: Max Verstappen reveló si seguirá en Red Bull Racing
Motor

Fórmula 1: Max Verstappen reveló si seguirá en Red Bull Racing

La reacción de Max Verstappen al bombazo que remece toda la F1
Motor

La reacción de Max Verstappen al bombazo que remece toda la F1

¿Por Max? Revelan los motivos de la salida de Christian Horner
Motor

¿Por Max? Revelan los motivos de la salida de Christian Horner

El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”
U de Chile

El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo