Todavía no empieza la temporada de la Fórmula 1 y ya hay controversia fuera de la pista, esto debido a fuertes palabras de Lando Norris contra Max Verstappen. Se enciende, y no los motores.

En la previa a iniciar el calendario 2026, los diversos equipos de la categoría reina del automovilismo se encuentran realizando pruebas en Bahréin. Los primeros trabajos con las nuevas reglas impuestas no han agradado a Verstappen, lo que generó una dura respuesta de Norris.

La disputa entre Norris y Verstappen

Para este 2026 desde la organización de la Fórmula 1 han incorporado una serie de cambios en los autos. Entre las variaciones, se encuentran monoplazas más livianos y pequeños. Max Verstappen demostró su descontento al hacer una fuerte comparación.

“Para mí esto no es Fórmula 1. Para eso es mejor un Fórmula E, que sí se basa en la eficiencia y la gestión, para eso están. Aunque yo siempre pilotaré al máximo, el nivel de emoción no es muy alto al pilotar“, indicó el oriundo de Países Bajos. Incluso, deslizó con que estos autos no lo emocionan y que explora opciones fuera de la F1.

Estas declaraciones de Verstappen, encontraron una inesperada respuesta en Lando Norris. El actual campeón con McLaren contradijo al piloto de Red Bull Racing, sino que también lo invitó a irse de la categoría reina si no le agradan los cambios.

“La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor conducir, otras veces no es tan bueno conducir. Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por manejar, así que al final no puedes quejarte“, indicó Norris, no sin antes dejar la frase más quemante: “Si Max quiere retirarse, que lo haga“.

La Fórmula 1 2026 comenzará el domingo 8 de marzo, con el GP de Australia. Lando Norris y Max Verstappen buscarán adaptarse lo más rápido posible a los nuevos autos y así, dejar que su talento en la pista nombre al ganador de esta nueva temporada.