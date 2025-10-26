Este domingo se celebra otra gran carrera de la Fórmula 1. Se trata del Gran Premio de México, fecha número 20 de la temporada, a celebrarse en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Carrera clave para los pilotos de la cabecera del mundial y que largarán en distintas realidades. Así es, porque Lando Norris de McLaren (2° en la clasificación general) es el piloto mejor posicionado en la Qualy y partirá desde la “Pole position”. Su compañero Oscar Piastri, en tanto, líder de la competencia arranca desde un complejo 7° puesto.

¿Verstappen? El neerlandés de RedBull Racing, que viene con grandes triunfos en las últimas carreras y amenazando a los McLaren en la lucha por la corona, deberá pelear desde el 5° puesto de la grilla. Es así que te invitamos a conocer el horario, la transmisión de la carrera y la grilla completa de partida, a continuación.

¿A qué hora es la carrera del GP de México?

El Gran Premio de México se celebra este domingo 26 de octubre desde las 17:00 horas de Chile.

Horarios del GP de México de la F1 en LATAM

Horario estelar Países LATAM 14:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 15:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 16:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 17:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE la Fórmula 1?

La carrera del Gran Premio del México contará con transmisión televisiva y esta estará a cargo de la señal principal, ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás ver todos los acontecimientos en vivo del GP de Estados Unidos de forma online en la app Disney+, exclusivamente para los suscriptores de su plan Premium.

La parrilla de salida para el GP de México

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)* Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alexander Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

*Carlos Sainz quedó 7°, pero arrastra una penalización de cinco lugares en la grilla por el toque con Kimi Antonelli (Mercedes) en el GP de EE. UU. Largará 12°.