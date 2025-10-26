Este domingo se celebra otra gran carrera de la Fórmula 1. Se trata del Gran Premio de México, fecha número 20 de la temporada, a celebrarse en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Carrera clave para los pilotos de la cabecera del mundial y que largarán en distintas realidades. Así es, porque Lando Norris de McLaren (2° en la clasificación general) es el piloto mejor posicionado en la Qualy y partirá desde la “Pole position”. Su compañero Oscar Piastri, en tanto, líder de la competencia arranca desde un complejo 7° puesto.
¿Verstappen? El neerlandés de RedBull Racing, que viene con grandes triunfos en las últimas carreras y amenazando a los McLaren en la lucha por la corona, deberá pelear desde el 5° puesto de la grilla. Es así que te invitamos a conocer el horario, la transmisión de la carrera y la grilla completa de partida, a continuación.
¿A qué hora es la carrera del GP de México?
El Gran Premio de México se celebra este domingo 26 de octubre desde las 17:00 horas de Chile.
Horarios del GP de México de la F1 en LATAM
|Horario estelar
|Países LATAM
|14:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|15:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|16:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|17:00 horas
|Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE la Fórmula 1?
La carrera del Gran Premio del México contará con transmisión televisiva y esta estará a cargo de la señal principal, ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)
Adicionalmente, podrás ver todos los acontecimientos en vivo del GP de Estados Unidos de forma online en la app Disney+, exclusivamente para los suscriptores de su plan Premium.
La parrilla de salida para el GP de México
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)*
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
*Carlos Sainz quedó 7°, pero arrastra una penalización de cinco lugares en la grilla por el toque con Kimi Antonelli (Mercedes) en el GP de EE. UU. Largará 12°.