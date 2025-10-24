La Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana con el esperado Gran Premio de México, una cita imperdible que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en plena Ciudad de México, y que marca la vigésima carrera de la temporada.
Se trata de una fecha clave para los punteros del campeonato, el equipo McLaren, ya que la diferencia entre sus pilotos se redujo al mínimo tras el último GP: apenas 14 puntos separan al líder Oscar Piastri de su compañero Lando Norris.
Y como si eso no bastara, Max Verstappen llega encendido. Con tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones, el neerlandés ha recortado distancia con los punteros y, pese a ocupar el tercer lugar de la clasificación, se encuentra a solo 40 puntos, una brecha perfectamente remontable considerando que aún restan cinco carreras por disputarse, dos de ellas además con carreras Sprint.
Se avecina un carrerón, y en RedGol te invitamos a revisar todos los detalles de este apasionante GP: los horarios y las transmisiones de las prácticas libres, la qualy y, por supuesto, la gran carrera del domingo.
Programación del GP de México de la Fórmula 1: Horario y dónde ver
|Evento
|Día y hora (Chile)
|Transmite
|Práctica Libre 1
|viernes 24 de octubre 15:30 hrs.
|ESPN2 y Plan Premium Disney+.
|Práctica Libre 2
|viernes 24 de octubre 19:00 hrs.
|ESPN2 y Plan Premium Disney+.
|Práctica Libre 3
|sábado 25 de octubre 14:30 hrs.
|ESPN2 y Plan Premium Disney+.
|Clasificación (Qualy)
|sábado 25 de octubre 18:00 hrs.
|ESPN y Plan Premium Disney+.
|Carrera
|domingo 26 de octubre 17:00 hrs.
|ESPN y Plan Premium Disney+.
Las prácticas libres del GP de México podrás disfrutarlas por las pantallas de ESPN 2 en TV, sin embargo, la clasificación del sábado, así como la carrera del día domingo, irán por la señal principal ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)
Si prefieres ver todos los eventos en vivo del GP de México de forma online, puedes hacerlo a través de la app Disney+ en su plan Premium.
México se convertirá en el epicentro del deporte motor este fin de semana con el GP de F1. (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)
Clasificación de Pilotos F1 2025:
- Oscar Piastri (McLaren) – 346 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 332 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 306 puntos
- George Russell (Mercedes) – 252 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 192 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
Clasificación de constructores F1 2025:
- McLaren – 678 puntos (Campeón Constructores 2025)
- Mercedes – 341 puntos
- Ferrari – 334 puntos
- Red Bull Racing – 331 puntos
- Williams – 111 puntos
- Racing Bulls – 72 puntos
- Aston Martin – 69 puntos
- Kick Sauber – 59 puntos
- Haas F1 Team – 48 puntos
- Alpine – 20 puntos
¿Cuándo es la próxima carrera? Calendario Fórmula 1 2025
- GP de México – 26 de octubre
- GP de Brasil – 9 de noviembre
- GP de Las Vegas – 22 de noviembre
- GP de Catar – 30 de noviembre
- GP de Abu Dhabi – 7 de diciembre