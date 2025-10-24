La Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana con el esperado Gran Premio de México, una cita imperdible que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en plena Ciudad de México, y que marca la vigésima carrera de la temporada.

Se trata de una fecha clave para los punteros del campeonato, el equipo McLaren, ya que la diferencia entre sus pilotos se redujo al mínimo tras el último GP: apenas 14 puntos separan al líder Oscar Piastri de su compañero Lando Norris.

ver también El increíble error de la Scuderia Ferrari en el GP de Estados Unidos por culpa de Chile

Y como si eso no bastara, Max Verstappen llega encendido. Con tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones, el neerlandés ha recortado distancia con los punteros y, pese a ocupar el tercer lugar de la clasificación, se encuentra a solo 40 puntos, una brecha perfectamente remontable considerando que aún restan cinco carreras por disputarse, dos de ellas además con carreras Sprint.

Se avecina un carrerón, y en RedGol te invitamos a revisar todos los detalles de este apasionante GP: los horarios y las transmisiones de las prácticas libres, la qualy y, por supuesto, la gran carrera del domingo.

Programación del GP de México de la Fórmula 1: Horario y dónde ver

Evento Día y hora (Chile) Transmite Práctica Libre 1 viernes 24 de octubre 15:30 hrs. ESPN2 y Plan Premium Disney+. Práctica Libre 2 viernes 24 de octubre 19:00 hrs. ESPN2 y Plan Premium Disney+. Práctica Libre 3 sábado 25 de octubre 14:30 hrs. ESPN2 y Plan Premium Disney+. Clasificación (Qualy) sábado 25 de octubre 18:00 hrs. ESPN y Plan Premium Disney+. Carrera domingo 26 de octubre 17:00 hrs. ESPN y Plan Premium Disney+.

Las prácticas libres del GP de México podrás disfrutarlas por las pantallas de ESPN 2 en TV, sin embargo, la clasificación del sábado, así como la carrera del día domingo, irán por la señal principal ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Publicidad

Publicidad

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Si prefieres ver todos los eventos en vivo del GP de Estados Unidos de forma online, puedes hacerlo a través de la app Disney+ en su plan Premium.

México se convertirá en el epicentro del deporte motor este fin de semana con el GP de F1. (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Clasificación de Pilotos F1 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 346 puntos Lando Norris (McLaren) – 332 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 306 puntos George Russell (Mercedes) – 252 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 192 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos

Clasificación de constructores F1 2025:

McLaren – 678 puntos (Campeón Constructores 2025) Mercedes – 341 puntos Ferrari – 334 puntos Red Bull Racing – 331 puntos Williams – 111 puntos Racing Bulls – 72 puntos Aston Martin – 69 puntos Kick Sauber – 59 puntos Haas F1 Team – 48 puntos Alpine – 20 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera? Calendario Fórmula 1 2025

GP de México – 26 de octubre

GP de Brasil – 9 de noviembre

GP de Las Vegas – 22 de noviembre

GP de Catar – 30 de noviembre

GP de Abu Dhabi – 7 de diciembre

Publicidad