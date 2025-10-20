La Fórmula 1 suele ser sinónimo de excelencia en el mundo motor. Sin embargo, igual suelen ocurrir algunos errores. Es lo que le pasó a Ferrrari por culpa de Chile.

El último Gran Premio de Estados Unidos tuvo como ganador a Max Verstappen. El piloto de Red Bull Racing fue el más veloz en Texas, donde poco pudieron hacer Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) ante el ritmo arrollador del nacido en Países Bajos.

Ferrari se acuerda de Chile sin querer

Ferrari no ha tenido la temporada esperada de la mano de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. La llegada del británico generó mucha expectativa, pero el auto no ha acompañado demasiado y han estado lejos de hacerle daño a McLaren y Red Bull Racing, los grandes dominadores.

Pese a todo, en el Circuito de las Américas la scuderia del Cavallino Rampante logró un buen resultado, ya que Leclerc y Hamilton finalizaron en el 3° y 4° lugar respectivamente, sumando importantes puntos para el equipo italiano de cara al Campeonato de Constructores.

ver también El día que Michael Schumacher tuvo que manejar un taxi por una muy emotiva razón

Ahora ¿qué tiene que ver Chile en todo esto? Resulta que la carrera se realizó en Austin, ciudad perteneciente al estado de Texas. Como suele ser costumbre, Ferrari subió a su cuenta una serie de datos interesantes del lugar que albergaba la carrera, claro que con un notorio error.

Resulta que la cuenta oficial del Cavallino Rampante quiso subir la bandera de Texas a redes sociales, pero se confundieron y publicaron la de Chile. Ambas son muy parecidas y suele generar bastantes problemas entre quienes no logran notar la diferencia.

El post de Ferrari con la bandera de Chile.

La bandera de Texas que genera confusión con la de Chile. Imagen: Getty

La imagen errónea de Ferrari con la bandera chilena rápidamente se volvió viral, por lo que la scuderia italiana terminó bajando el post, aunque los pantallazos ya inundaban las redes sociales. Chile se convirtió, sin querer, en protagonista de una nueva jornada de Fórmula 1.

