Michael Schumacher es uno de los mejores pilotos de la historia y argumentos hay de sobra. No solo en la pista, sino que también como el episodio donde se puso al volante de un taxi.

Schumi tuvo una increíble trayectoria en la Fórmula 1, donde ganó siete títulos. Dos con Benetton y cinco con Ferrari. En la escudería del Cavallino Rampante se convirtió en una verdadera leyenda, dejando un enorme vacío en Maranello luego de su primer retiro en 2006.

El día que Schumacher manejó un taxi

Como un piloto de carreras profesional, Michael Schumacher estaba habituado a conducir los autos más rápidos del mundo y hacer maravillas dentro de una pista de carreras. Sin embargo, el alemán es tan grande que incluso podía hacer todo esto en las calles, en un humilde taxi.

En diciembre de 2007, el siete veces campeón del mundo tomó un taxi para ir en dirección al aeródromo de Coburg en Alemania. Schumi se dio cuenta que iba retrasado, por lo que tomó una inesperada decisión: le pidió al chofer si podía manejar él.

Michael Schumacher junto a Pelé. Imagen: Getty

El taxista Tuncer Yilmaz aceptó la petición de Schumacher y él se sentó como copiloto, siendo testigo privilegiado de la destreza de uno de los mejores detrás del volante de todos los tiempos. “Fue muy extraño tener a Schumi conduciendo, conmigo en el asiento del pasajero“, indicó Yilmaz según la Agencia Reuters.

Publicidad

Publicidad

Pese a tratarse de un taxi común y corriente, Michael Schumacher demostró que su habilidad va más allá de la máquina que conduzca. “Hacía adelantamientos increíbles y superó las curvas a toda velocidad”, explicó Yilmaz.

ver también 75 años de Fórmula 1: Dan a conocer un ranking con los 75 mejores pilotos de todos los tiempos

Finalmente, Schumacher llegó a tiempo al aeródromo y le pagó los 60 euros correspondientes al taxista por el viaje, más 100 euros de propina. Lo más increíble, es que el motivo del viaje del piloto era la adopción de un perro para su familia.

“Para mí, Schumacher es un ídolo y verlo manejando mi coche a toda velocidad fue mejor que incluso ganarme la lotería”, cerró el taxista Tuncer Yilmaz. La historia ha sido confirmada por la portavoz de la familia Schumacher, Sabine Kehm.

Publicidad

Publicidad

Michael Schumacher es uno de los pilotos más queridos en la historia de la F1. Imagen: Getty

Michael Schumacher sufrió un accidente esquiando en diciembre del 2013 y desde entonces, su familia ha mantenido en más absoluta discreción su estado de salud. Pese a su ausencia mediática, el legado del Kaiser es imborrable en el mundo del automovilismo.