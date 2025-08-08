Lewis Hamilton no está obteniendo los resultados esperados en Ferrari y unas declaraciones suyas fueron muy cuestionadas por un ex piloto de la escudería italiana.

El inglés animó uno de los grandes movimientos en la Fórmula 1 al dejar su pasado exitoso en Mercedes Benz e ir al equipo de Maranello. Las expectativas eran altas, pero a medida que han pasado las carreras se han transformado en decepción.

La crítica contra Lewis Hamilton

Luego de no tener una buena clasificación en el Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton hizo un fuerte descargo por su rendimiento en Ferrari. “Soy un completo inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya han visto que el coche está en la pole. Así que quizá lo que necesitan es cambiar de piloto“, indicó el 7 veces campeón del mundo.

ver también Mientras Michael Schumacher ganó 1.39 billones, esto ha logrado Lewis Hamilton en su carrera

Esta declaración si bien está cargada de autocrítica, no agradó para nada a una vieja gloria del Cavallino Rampante. Jean Alesi, quien condujo para el equipo de Enzo entre 1991 y 1995 cargó contra Hamilton por sus palabras, ya que él las considera desafortunadas.

“Creo que su actitud desmoraliza a quienes trabajan con él. Ayrton Senna o Michael Schumacher nunca habrían dicho algo así“, indicó Alesi, quien francés que logró 32 podios durante su carrera en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton no lo pasa bien en Ferrari. Imagen: Ferrari

Publicidad

Publicidad

Si bien el monoplaza de Ferrari está lejos del nivel de McLaren, Charles Leclerc con el mismo auto que Lewis Hamilton está logrando mejores resultados. En Hungría, el monegasco terminó en el 4° puesto, mientras el inglés finalizó en la 12° ubicación.

La próxima carera de la Fórmula 1 será el domingo 31 de agosto, en el Gran Premio de los Países Bajos. En aquel lugar, Hamilton y Ferrari tendrán la oportunidad de dejar atrás la negativa imagen que están dando en esta complicada temporada 2025.