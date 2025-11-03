La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari fue un verdadero golpe en el mundo de la Fórmula 1 y como era natural, despertó mucha ilusión. Sin embargo, la realidad ha estado lejos de las expectativas.

Hamilton se animó a dejar atrás su exitoso ciclo en Mercedes Benz para hacer realidad el sueño de todos los pilotos y así manejar para el Cavallino Rampante. El conductor más exitoso en la escudería más exitosa. La fórmula pintaba bien, pero no.

Hamilton no seguiría en Ferrari

Los resultados a lo largo de la temporada 2025 prontamente empezaron a apagar las expectativas de Lewis Hamilton en Ferrari. Restando cuatro carreras para que termine el año, el británico no ha podido ganar ninguna. De hecho, tampoco ha sido capaz de subir al podio.

Si bien el auto de la escudería italiana no es el mejor de la parrilla, su compañero Charles Leclerc ha mostrado un mejor rendimiento con la misma máquina. La decepción de los tifosi están decepcionados y al parecer, la plana mayor en Maranello también.

“En cuanto a Hamilton, varias figuras importantes del paddock han sugerido a ESPN que, dado su rendimiento, al siete veces campeón del mundo no se le ofrecerá un nuevo contrato cuando finalice el suyo a finales de 2026“, indican desde el mencionado medio.

De esta manera, la aventura de Lewis Hamilton tras el volante de Ferrari duraría mucho menos de lo esperado. Se esperaba que la llegada del británico al Cavallino Rampante generara un impacto tan significativo como lo fue el arribo de Michael Schumacher, aunque no ha sido así.

Habrá que ver qué sucede con Hamilton en la parte final del 2025, pero al parecer ya en 2026 Ferrari empezará a buscar a otro piloto. El favorito para arribar a Maranello es Oliver Bearman, quien es de la academia de la escudería y que hoy está en Haas.