Polémica generó la decisión de la dirigencia de Unión Española de cara a su duelo ante Colo Colo de este sábado en el Estadio Santa Laura. Pese al complejo lugar de los hispanos en la tabla, hoy en zona de descenso, estaban abiertos a una insólita medida para recibir al Cacique.

Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, declaró en charla con Independencia Hispana que “a falta de confirmación de la Delegación Presidencial, tendremos público visitante. Serían 2.500 asientos en galería y 1.000 en Andes, que la partiríamos en dos. Creemos que habrá más de nuestra gente”.

Sin embargo, estos deseos chocaron de lleno con la dura realidad, ya que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana tomó otra decisión para este encuentro entre hispanos y albos.

ver también Barra de Unión Española se lanza contra la dirigencia por hinchas de Colo Colo: “Sentido común”

No habrá venta de entradas para los hinchas albos en el Santa Laura

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana tomó la decisión de no permitir la venta entradas a los hinchas albos para el duelo de este sábado.

Así las cosas, solo seguidores de Unión Española podrán ingresar al recinto de Plaza Chacabuco para la visita de los albos por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Finalmente solo hinchas de Unión Española podrán ingresar al Santa Laura este sábado ante Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que a este duelo los Rojos llegan con apenas 21 puntos en el penúltimo lugar y en zona de descenso directo. Por su parte Colo Colo es octavo con 38 puntos, de momento a cuatro unidades de los puestos de copas internacionales.

ver también “A estas alturas, no veo…”: Unión Española avisa por futuro de Miguel Ramírez a cuatro fechas del final

¿Cuándo juega Colo Colo ante Unión Española?

Hispanos y albos se verán las caras este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.