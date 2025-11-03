Unión Española no logra escapar de la zona roja y se mantiene en zona de descenso directo en la Liga de Primera tras el 0-0 ante Everton. Y a falta de cuatro fechas para el final, los fantasmas ya se instalaron en Santa Laura.

Es que tras la llegada de Miguel Ramírez hace meses, el equipo ha mostrado una mejoría a ratos en el fútbol, pero en cuanto a resultados no logran salir de la zona roja. Por eso, su gerente general alzó la voz.

Se trata de Sabino Aguad, quien fue consultado ante la opción de que “Cheíto” deje el club, tal como pasó con cambios en La Serena y Everton, rivales directos que sacudieron sus bancas recientemente.

¿Unión Española cambia de técnico?

Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, fue claro al referirse a la petición de los hinchas hispanos de sacar a Miguel Ramírez como DT a cuatro fechas del final de la Liga de Primera.

Miguel Ramírez no logra despegar con Unión /Photosport

“Tanto a Miguel Ramírez como al cuerpo técnico los veo bien. A estas alturas, no veo positivo un cambio de DT. Recién comenté que no es mi decisión, es del directorio. Pero yo, a estar alturas, no es bueno mostrar desesperación”, dijo, en diálogo con Independencia Hispana.

Los rojos de Santa Laura se jugarán otra de sus finales este sábado, cuando reciban a Colo Colo. Ahí, es el todo o nada para ambos equipos que necesitan sumar de a tres urgentemente.

Unión Española tiene 21 puntos y se encuentra a uno de Deportes Limache (un partido menos ante Palestino) y a dos de Everton (un partido menos ante U de Chile) en la lucha por escapar del descenso.