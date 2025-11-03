Días atrás, el fútbol chileno recibió un verdadero remezón luego de lo ocurrido con Cobresal. Los Mineros fueron denunciados ante la FIFA por un contrato irregular, lo que podría costarle puntos y hasta el descenso, algo que tiene muy atento a Colo Colo.

La demanda de Franco García contra el cuadro de El Salvador ha generado un enorme revuelo debido a los cambios que podría provocar en la clasificación a copas internacionales. El Cacique es quien saldría más beneficiado y, al parecer, las cosas están avanzando a su favor.

Este lunes se revelaron nuevos detalles sobre lo que puede pasar con los Mineros, quienes están entre la espada y la pared con el tema. Una situación que podría permitirle al Eterno Campeón a avanzar a la Copa Sudamericana y por la que harán su parte si se llega a confirmar.

Colo Colo atento: avisan que Cobresal tiene “muchas posibilidades” de ser castigado por la FIFA

En Cobresal están asustados por lo que puede ser un castigo lapidario en plena lucha por las copas internacionales. Si bien los Mineros están en zona de clasificación, la denuncia ante la FIFA por el caso de Franco García amenaza hasta con mandarlos a la B.

Colo Colo se prepara para ir con todo contra Cobresal si se confirma la denuncia en su contra. Foto: Photosport.

Este lunes en DaleAlbo AM el periodista Edson Figuera entregó nuevos detalles sobre la situación y, especialmente, de la postura que ha tomado el Cacique. “Respecto a esta situación con Cobresal, pude conversar con Aníbal Mosa. Hicimos varias preguntas, refuerzos y se me estaba olvidando. No le podía no hacer la pregunta“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

“Colo Colo se va a hacer parte de esto. Dicen que no lo han evaluado, pero que en algún momento se perdió tres puntos por una inscripción de Ivo Basay y que las reglas están para respetarse“, agregó. “Si bien no dijo mucho, dio a entender que Colo Colo está observando la situación“.

ver también ¿Aceptarán? Los tres que se fueron con polémica y mueren por volver a Colo Colo en 2026

Aunque lo más llamativo vino después, cuando el reportero algo destapó el escenario que enfrentan los Mineros. “Preguntaba entre pasillos y me dicen que hay muchas posibilidades de que Cobresal pueda perder los puntos. Muchas. Y que el tema está en la FIFA, así que veremos“.

Quedará esperar ahora para ver cómo es que avanza este tema en la FIFA. Si se llega a comprobar el problema, el elenco de El Salvador puede perder desde puntos hasta la categoría, lo que sin duda genera alarma en el norte.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo está mirando muy atentamente cada paso que se da en la denuncia que amenaza a Cobresal. Los Mineros quieren ganarse su derecho en la cancha de ir a una copa internacional, pero será el ente rector del fútbol mundial el que tenga la última palabra.

¿Cuándo y a qué hora juega Cobresal?

Cobresal evita pensar en la denuncia y, mientras prepara su defensa, se enfoca en seguir sumando de a tres. Este domingo 9 de noviembre desde las 20:00 horas los Mineros reciben a Everton en un duelo clave.

ver también ¿Debe volver a Colo Colo? El incierto futuro de Cristián Zavala tras ser campeón con Coquimbo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo mira atento la situación de Cobresal pero con la cabeza puesta en su próximo desafío en la Liga de Primera. El Cacique visita a Unión Española este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.

Publicidad