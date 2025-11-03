Coquimbo Unido se consagró como el nuevo campeón de la Liga de Primera de la mano de sus figuras. Una de ellas es Cristián Zavala, quien pasó de no ser considerado en Colo Colo a transformarse en una pieza clave para que los Piratas ganen el título.

El extremo venía de años complicados en el Cacique, donde no fue muy considerado ni por Gustavo Quinteros ni por Jorge Almirón. Ante su terrible presente en 2025, decidió partir a préstamo y rechazó ofertas desde el extranjero por ir a los Aurinegros.

Su decisión le terminó dando frutos, ya que sumó un título más a su carrera y se convirtió en un hombre fundamental pese a llegar en la segunda rueda. Esto deja en duda lo que pasará con su futuro, el que lo llevará de vuelta al Estadio Monumental aunque no como un fijo para el 2026.

Cristián Zavala, con retorno asegurado pero el futuro en Colo Colo en el aire

Luego de conseguir el título con Coquimbo Unido, Cristián Zavala tendrá que tomar decisiones. La Bala ha sido un pilar para los Piratas, pero está a préstamo y en 2026 tendrá que regresar a Colo Colo sí o sí.

Cristián Zavala es campeón y vuelve a su mejor versión con Coquimbo Unido, lo que tiene a Colo Colo meditando sobre su futuro. Foto: Photosport.

Antes de partir a mitad de año, el extremo firmó una renovación de contrato hasta finales de la próxima temporada. Una situación complicada, ya que su deseo es quedarse en el norte del país.

Y es que más allá de que jugar por Colo Colo es su sueño, Cristián Zavala tendrá que definir. Con una baja considerable en el precio de su cláusula de salida tras el nuevo vínculo que selló con el Cacique (2,2 a 1 millón de dólares), puede buscar un acuerdo.

Ya tiempo atrás el propio extremo dejó en claro su deseo. “Lo tienen que ver los dirigentes, sólo Dios sabe lo que va a pasar, pero que sea lo mejor para mi carrera. Me gustaría jugar la Libertadores con Coquimbo“, respondió sobre su futuro.

“En este equipo he estado en todas; ascendimos de Primera B a Primera A, me fui al descenso con Coquimbo, jugué la semifinal (de Copa Sudamericana) con Coquimbo y creo que sería lindo estar en el Francisco Sánchez en la Copa Libertadores“, añadió.

Quedará esperar para saber cuál es la considerado que está teniendo Fernando Ortiz respecto a su caso. El Tano no ha asegurado su continuidad, pero de seguir en el Estadio Monumental, tendrá que definir si es que quiere contar con el extremo.

Cristián Zavala disfruta de su revancha en Coquimbo Unido mientras Colo Colo pelea apenas por avanzar a Copa Sudamericana. El Cacique deberá tomar una decisión con la Bala, quien demostró que puede ser un aporte si le dan confianza.

¿Cuáles son los números de Cristián Zavala con Coquimbo Unido esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Cristián Zavala ha logrado disputar un total de 9 partidos oficiales con Coquimbo Unido. En ellos ha aportado con 4 asistencias y no tiene goles en los 720 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Cristián Zavala se enfoca en Coquimbo Unido mientras Colo Colo pelea por meterse en una copa internacional. El Cacique vuelve a la cancha este sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas cuando visite a Unión Española.