Miguel Ramírez sabía desde su presentación como DT de la Unión Española que la misión era evitar el descenso directo. El Cheíto ha logrado un alza en el nivel del equipo, pero no ha conseguido sacarlo de la zona roja. Al cabo de 25 fechas, los hispanos están en la zona más peligrosa de la Liga de Primera 2025.

La derrota frente a Cobresal golpeó duro, sobre todo por el penal que falló Pablo Aránguiz, una de las figuras del equipo. En rigor, una gran volada del portero Alejandro Santander amargó el grito del capitán de la Furia Roja. Ahora, el foco del cuadro de colonia tiene a un rival directo como único objetivo.

Everton de Viña del Mar, que también se metió en la lucha por evitar la pérdida de la categoría. Tras la renuncia del uruguayo Mauricio Larriera, la directiva de los Ruleteros nombró al DT argentino Javier Torrente, quien comenzó su tercer ciclo en el club.

Ariel Uribe y Bianneider Tamayo reciben indicaciones del DT. Jugadores que han sido la antítesis este año. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Mientras afina detalles para ese duelo, al Cheíto Ramírez le preguntaron por qué ha sido tan difícil salir de ese peligroso lugar en la tabla, más allá del progreso. “Es complicado eso. Uno como entrenador siempre busca la mejora, poder generar una identidad. Normalmente los cuerpos técnicos tienen una identidad propia que tratan de implementar”, aseguró el entrenador de Unión Española.

“A veces lo pueden loigrar y a veces te tienes que adaptar. Nosotros hemos tenido que adaptarnos a las características de los jugadores de Unión Española. Hemos mejorado ostensiblemente, pero también hemos tenido demasiadas derrotas en momentos inesperados”, apuntó el ex DT de Deportes Iquique, equipo con el que comenzó la campaña 2025.

Publicidad

Publicidad

Tuvo más. “Con respuestas individuales inesperadas. En definitiva eso ha impedido cerrar un partido o tener la tranquilidad para jugar un partido con un resultado holgado. En definitiva, jugar el descenso con futbolista con pocos partidos en el cuerpo es una presión que se siente. Muchas veces juega en contra”, aseguró Miguel Ramírez. Una manera de mostrar por qué tantas decepciones en este año tan complicado.

ver también Sufre Unión Española: fichaje estrella se pierde todo el torneo en fechas claves para huir del descenso

Miguel Ramírez cuenta su clave para sacar del descenso directo a Unión Española

Para Miguel Ramírez, esta lucha por evadir el descenso en la que está Unión Española tiene maneras de resolverse. “Tratamos de darles confianza, seguridad y que cada uno se empodere en sus posiciones para poder tener ese equilibrio y hacernos fuertes”, manifestó el DT.

Publicidad

Publicidad

“Con la experiencia de estos últimos partidos espero que el equipo reaccione y podamos tener contundencia, claridad y un buen funcionamiento durante los 100 minutos que se están jugando durante los partidos”, aseguró el Cheíto Ramírez, quien también dirigió a O’Higgins, Santiago Wanderers y San Luis de Quillota.

Miguel Ramírez sabe que la misión de su equipo no está sencilla. (Felipe Zanca/Photosport).

Por cierto, este partido ante Everton de Viña del Mar tendrá mucha exigencia en el aspecto mental. “Habrá mucho en juego para los dos equipos. El que tenga la tranquilidad, mesura y el orden para jugar tendrá muchas más posibilidades de quedarse con los tres puntos”, sentenció Ramírez. Habrá que ver si tenía razón con su anticipo…

Publicidad

Publicidad

ver también “Antes de venir…”: Héroe de Unión Española sorprende con confesión sobre el fútbol chileno

¿Cuándo juega Everton vs la Unión Española en la fecha 26 de la Liga de Primera 2025?

Everton recibirá a la Unión Española en el estadio Sausalito este domingo 2 de noviembre a contar de las 20:30 horas.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española todavía está en la zona roja de la tabla. Por el momento, a falta de cinco partidos, los hispanos se ubican en el 15° puesto. En descenso directo junto a Deportes Iquique.

Publicidad