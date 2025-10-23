Unión Española viene de derrotar a Huachipato por 4-2, pero se mantiene penúltimo (15°) en la tabla de la Liga de Primera, por ahora descendiendo a Primera B junto a Deportes Iquique, pero a la caza de La Serena, Limache y Everton.

Sin embargo, el estadístico e ingeniero, Francisco Toledo, aseguró que de los equipos comprometidos la Unión es el que tiene el fixture más complicado en su afán de mantener la categoría.

Ante esta afirmación, el entrenador de los hispanos, Miguel Ramírez, le bajó el perfil al vaticinio que sostiene que en el plazo de las seis fechas restantes, UE y Deportes Iquique se irán a la Liga de Ascenso.

“Todas las personas ligadas al fútbol tienen distintas formas de ver las opciones, las probabilidades y las situaciones que están viviendo cada uno de los equipos. No estoy preocupado de las seis fechas que me están quedando, estoy preocupado de la que viene, que para mí, es la más importante: Cobresal“, dijo Cheíto.

Cheíto preocupado del día a día de UE y no del futuro

Agregó que “vivir el día a día, analizar cómo está el rival, cuántos jugadores suspendidos tiene, si tiene lesionados, cómo fue su último partido de local y qué respuesta tuvieron sus jugadores. Mi mayor preocupación es el partido que viene“.

“Siento que tenemos muchas posibilidades de seguir escalando, mejorando, subiendo en la tabla de posiciones y no le puedo dar mayor importancia al futuro si no vivo el presente“, complementó el ex jugador de la selección chilena.

Miguel Ramírez sentencia que “hemos tenido un alza en el juego y nos hemos acercado a los equipos que están arriba nuestro. Si bien uno mira la tabla de posiciones ahora y cómo estaba hace un par de meses, estamos iguales respecto de los últimos, pero nos hemos acercado a los de más arriba. Nuestro plantel está cada vez más competitivo por los lesionados se han ido recuperando“.

Este domingo Unión visita a Cobresal en El Salvador, para después medirse contra Everton (V), Colo Colo (L), Limache (V), O’Higgins (L) y Coquimbo Unido (V).

