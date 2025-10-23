O’Higgins de Rancagua está a un paso de volver a jugar copas internacionales tras ocho años de tropezones y casi descender la temporada pasada. Es que el cuadro celeste vive nuevos aires y más aún con el arribo de nuevos dueños.

En lo que es una transición para tomar el control total en 2026, cuatro nuevos inversionistas le compraron el club a la familia Abumohor. Y siendo la cara visible en Rancagua, el argentino Matías Ahumada es quien lidera la movida.

Siempre dispuesto a hablar con los medios, el apasionado nuevo jefe en el Monasterio conversó con el medio O’Higgins Total. Ahí, puso paños fríos al campañón en la Liga de Primera, aunque dejó en claro sus sueños al mando del Capo de Provincia.

El jefe de O’Higgins y su recado a Santiago

Matías Ahumada, uno de los nuevos dueños de O’Higgins y que figura como rostro visible en Rancagua, habló de sus motivaciones con el equipo de Francisco Meneghini y mandó directo recado a la Región Metropolitana.

Matías Ahumada / Foto: Maximiliano Figueroa

“Sé que en Santiago les molesta el éxito de O’Higgins, lo tengo claro. Ves los medios de Santiago, si es que hablan cosas de O’Higgins es para decir cosas incorrectas, o les falta, o es omisión”, aseguró.

Pese a su crítica por los grandes del fútbol chileno, el mandamás del Capo recalcó que “es un orgullo O’Higgins, lo vivo como una gran oportunidad, mucha motivación. Me considero un soñador, sueño con lograr grandes cosas, pero no lograrlas yo, sino ser un vehículo para que estas cosas sucedan”.

“Los clubes no son empresas, son algo distinto porque son reservorio de historia e identidad, eres parte de la identidad local y de una historia. El club será tan grande como sus hinchas quieran… Algún día no será una locura decir que O’Higgins es el más grande no solo de regiones, sino a nivel nacional”, cerró.

