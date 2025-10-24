Colo Colo no tiene tiempo que perder si es que quiere salvar el centenario con una clasificación internacional. Sin embargo, luego de la derrota con Coquimbo Unido hubo dos días de descanso que generaron indignación en los hinchas.

Pese a la urgencia de mejorar para conseguir resultados, el plantel de Fernando Ortiz tuvo libre para recuperarse. La situación no le gustó nada a los fanáticos, quienes piden más trabajo para salir de la crisis. Críticas a las que el camarín no pesca.

Luego del revuelo que generó la situación, uno de los más experimentados del Cacique decidió sacar la voz para defender su descanso. Esto, dejando en claro que el cuerpo técnico ha planificado cada detalle para que estén en las mejores condiciones posibles.

Emiliano Amor defiende los días de descanso de Colo Colo tras caer con Coquimbo Unido

En Colo Colo no le hacen el quite a la polémica por los días de descanso e incluso los justificaron. Emiliano Amor habló en conferencia de prensa y se refirió a lo ocurrido con el plantel, explicando las razones detrás de la decisión.

Emiliano Amor aseguró que el cuerpo técnico de Colo Colo tiene planificado el trabajo, lo que permite descansar más de un día. Foto: Photosport.

“Entiendo que la caja de resonancia es muy fuerte, cualquier detalle para bien o para mal sonará en todos lados“, comenzó señalando el defensor. “El cuerpo técnico tiene las cosas muy claras y sabe los días que tenemos que entrenar para llegar bien al fin de semana“, añadió.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Emiliano Amor remarcó que “tienen una planificación ordenada, saben cuándo hacer potencia, físico o fútbol, bajar las cargas. Armaron un plan de trabajo que acatamos lo mejor posible“.

ver también “Estamos cómodos, pero…”: el sorpresivo aviso de Emiliano Amor por su futuro en Colo Colo

Pero el defensor no se quedó ahí y se mostró confiado en que Colo Colo pueda lograr su objetivo de entrar en torneos internacionales. “Nos va a ir bien porque veo muchos cambios dentro de la cancha, siendo protagonistas, presionando arriba“.

“El desafío, además de la copa, es mantener la mayor cantidad de partidos siendo protagonistas. Que a la gente le guste cómo juguemos, con Iquique y 60 minutos con Coquimbo le gustó a la gente. Además de clasificar tenemos que representar de mejor manera a la gente“, cerró.

Publicidad

Publicidad

Emiliano Amor y Colo Colo volvieron a los trabajos para preparar lo que será un duelo clave. El Cacique no puede dejar más puntos en el camino si quiere lograr su objetivo, pero deberá superar a un complicado Deportes Limache, que ya le ganó esta temporada.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor esta temporada?

Con su actuación ante Coquimbo Unido, Emiliano Amor llegó a los 23 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 1.491 minutos dentro del campo de juego.

ver también Destapan la potente decisión de Colo Colo con los juveniles a préstamo para el 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Emiliano Amor y Colo Colo están de vuelta a los trabajos para lo que será el próximo partido en la Liga de Primera. Este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Publicidad