Emiliano Amor es uno de los que integra la larga lista de jugadores de Colo Colo que deberán definir su futuro a fin de año. El defensor termina su vínculo con el Cacique en diciembre y su continuidad es todo un misterio, por lo que decidió sacar la voz.

Luego del caos que provocó la salida de Maximiliano Falcón al Inter Miami, el Eterno Campeón fue a buscar al zaguero que había despedido semanas antes. Rechazando incluso una opción en San Lorenzo, dio una muestra de amor por el equipo que lo acogió en nuestro país.

Con el arribo de Fernando Ortiz su rol parece haber dado un giro, teniendo mucho más protagonismo que antes. Una situación que podría abrirle las puertas a una nueva extensión de contrato, al que está más que dispuesto.

Emiliano Amor quiere seguir en Chile… ¿Aunque no sea en Colo Colo?

Con contrato hasta diciembre, Emiliano Amor tiene que comenzar a tomar decisiones respecto a su futuro. El defensor de Colo Colo no se ha sentado a conversar con la dirigencia y su partida parece inminente.

Emiliano Amor dejó claro su deseo de seguir en Chile y en Colo Colo deberán tomar una decisión. Foto: Photosport.

Este viernes el argentino habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que ha sido su rol esta temporada, especialmente con el arribo de Fernando Ortiz. “En los últimos partidos la zaga central lo hicimos de buena manera, fuimos sólidos y rápidos. En el año no se formó una establecida como antes era Maxi y yo, pero los compañeros que jugamos intentamos hacerlo de la mejor manera. Siempre digo que hay que levantar las virtudes y tapar los defectos de su compañero. Tratamos de hacer eso con mucha comunicación y los videos que va viendo el técnico“.

Emiliano Amor fue consultado sobre su futuro, dando una categórica respuesta a Colo Colo y sus hinchas. “Con mi familia estamos contentos, establecidos acá. Estamos tranquilos, cómodos, pero queremos seguir con muchos más desafíos. Hay muchas cosas externas que hacemos y creo que me gustaría quedarnos“, lanzó.

Sus palabras dejaron un sabor a despedida del club, pero el defensor aclaró que esto ya lo conversó con Fernando Ortiz. “Ya veremos cómo sigue todo, lo importante es el día a día. He hablado con el técnico y me ha marcado eso, que no me preocupe del término del contrato, que dé lo mejor. Intento hacer lo mejor día a día y no preocuparme de lo que va a pasar en diciembre“.

Aunque de quedarse en el país, deberá adaptarse al nuevo formato anunciado por la ANFP para el 2026. “No leí cómo queda, pero nos gusta que haya más partidos. Desde que estoy aquí hubo muchos parates, mientras más partidos haya y tengan todos los planteles, mejor se van a ver dentro d el campeonato y también en el tema internacional“.

“La mayoría juega muchos partidos, tienen plantel amplio no sólo con grandes, sino que también con chicos. Estoy a favor que se jueguen muchos partidos, la mayor cantidad posible, porque acá faltan más partidos“, sentenció.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor en Colo Colo?

Con su actuación ante Coquimbo Unido, Emiliano Amor llegó a un total de 122 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha aportado con 6 goles y 2 asistencias en los 8.983 minutos dentro del campo de juego, ganando 6 títulos: dos Campeonato Nacional, dos Copa Chile y dos Supercopa.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Emiliano Amor por ahora entrena para poder ayudar a Colo Colo a conseguir una clasificación internacional. Este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Deportes Limache intentando conseguir tres puntos de oro para alcanzar dicho objetivo.

