Colo Colo

Maximiliano Falcón ilusiona a los hinchas de Colo Colo con un regreso Monumental: “Esperemos…”

El defensor uruguayo analizó el presente de los albos y no le cerró las puertas a un potencial retorno al club.

Por Carlos Silva Rojas

Maximiliano Falcón volvió a hablar de Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMaximiliano Falcón volvió a hablar de Colo Colo.

El primero de los tantos golpes que tuvo que soportar la hinchada de Colo Colo en la temporada 2025 fue la partida de Maximiliano Falcón, quien era un referente en el plantel albo.

El uruguayo tuvo una polémica salida del campeón chileno, ya que entró en rebeldía y se negó a hacer la pretemporada con el resto de sus compañeros, tras recibir una oferta de Inter Miami que finalmente se concretó.

Peluca Falcón partió a Estados Unidos, aunque sigue atento a todo lo que le pasa a Colo Colo, ya que junto a su señora Florencia Pouso y su hijo Domingo, no le pierden pisada al equipo chileno.

Maxi Falcón no le cierra la puerta a un regreso a Colo Colo

Maximiliano Falcón le dio una entrevista a Mega, donde señaló que sigue muy pendiente lo que pasa con Colo Colo, a pesar de la mala temporada que ha tenido en 2025.

“La verdad que siempre miramos todos los partidos, estamos pendientes. Este año no fue lindo para todo el hincha colocolino, pero siempre vamos a estar alentando y bueno, como dije, ¿no? En un momento nuestro corazón está allá y si nos toca volver en algún momento, nosotros feliz. Obviamente“, dijo el Peluca.

Maxi Falcón celebrando en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Fue el club que me abrió la puerta para salir de Uruguay y es algo que es muy importante y aparte conseguimos muchas cosas lindas. Primero el salvarnos ahí del descenso, que yo creo que fue el título más importante que conseguimos y bueno, después los seis campeonatos, que salir campeón con Colo Colo es algo maravilloso”, dijo a la señal privada, que este viernes por la noche tendrá más detalles.

Por último, al ser consultado sobre si volvería a Colo Colo, fue tajante: “esperemos que sí”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

