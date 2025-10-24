En Colo Colo siempre pasa algo. Casualidad o no, cada asunto que rodea al Cacique es objeto de noticia. En este caso el protagonista es su entrenador, el argentino Fernando Ortiz quien sorprendió a todos en la presente jornada.

En medio de la carrera que lleva el Cacique para llegar a copas internacionales en 2026, y mientras hay polémicas por actitudes como la de Arturo Vidal a comienzos de esta semana, el estratega argentino llamó la atención de todos en Macul.

Ortiz enciende las alertas en Colo Colo

Resulta que en el entrenamiento de este viernes en el Estadio Monumental, estaba presente el plantel y cuerpo técnico. El asunto es que el técnico se ausentó de la práctica, y fue el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN quien detalló los motivos.

“Sin Fernando Ortiz: Colo Colo prepara el partido ante Deportes Limache“, fue lo primero que escribió el popular “Tomate” sobre esta situación y agregó que “la práctica de hoy la dirigió su ayudante Juan Pablo Rodríguez“. Pero todo tiene explicación.

Al consultar al interior del cuadro albo por esta ausencia, Alvarado escribió en su cuenta de X que “el técnico de los albos viajó ayer (jueves) por la tarde a Argentina por razones personales“. Un asunto que genera dudas sobre si estará presenteen el juego de lunes.

Los números del “Tano” en los albos

En juegos oficiales, dos por Liga de Primera y la Supercopa, Fernando Ortíz posee un rendimiento del 33.3 por ciento, en base a un triunfo y dos derrotas. A ellas hay que sumar las caídas en amistosos con Unión Española y Puerto Montt.

¿Cuándo es el juego del Cacique?

Los albos cerrarán la jornada 25 del Campeonato Nacional 2025, cuando reciban en el Estadio Nacional a Deportes Limache este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas.