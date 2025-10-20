Las declaraciones del técnico Fernando Ortiz han encendido el debate en el fútbol chileno, luego de la derrota por 1-0 que sufrió Colo Colo el fin de semana ante Coquimbo Unido.

El técnico de los albos tuvo una particular forma de lo que está pasando con su plantel de jugadores, donde aseguró que estar jugando en esta institución debe motivar a cualquiera.

“Estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no te motiva eso es preocupante. Es una derrota y debíamos sumar para los objetivos, no sumamos (ante Coquimbo), pero quedan fechas restantes para eso”, explicó.

Algo que no le gustó para nada a Mauricio Pinilla, quien aprovechó el micrófono en el panel de ESPN Chile para mandarle un mensaje, donde lo trató de “vende humo”.

¿Qué le dijo Pinilla a Fernando Ortiz?

Fue el ex delantero de Universidad de Chile quien explotó con las declaraciones para la galería del técnico de Colo Colo Fernando Ortiz, donde le mandó un duro recado por televisión.

“El último comentario es de un vende humo que no tiene argumento alguno, sin argumentos futbolísticos y cuando su equipo es un desastre tiene que sacar eso. Saca que es un equipo grande, que el único de acá, es el típico humo”, comentó.

Mientras en el panel lo llamaban a la calma, para tomarse con mejor postura lo comentado por el técnico argentino, el delantero siguió adelante.

“¿Cómo se llama? Fernando Ortiz, es una locura tener que aferrarte a esas barbaridades, esas ventas de humo sabiendo que el equipo es un desastre. ¿Para qué? No tiene sentido“, finalizó.

Fue el momento que lo apuntó a la cámara de una manera muy provocadora: “Se lo digo en su cara, no sea vende humo. Acá en Chile ya no le compramos, ya pasaron de moda acá en el país”