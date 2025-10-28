Colo Colo sufre un 2025 para el olvido, octavo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, hoy el Cacique está quedando eliminado toda competencia internacional para el próximo año, en una temporada en la que lamenta la eliminación en fase de grupos de Copa Libertadores, en la Copa Chile y la Supercopa perdida contra Universidad de Chile.

El Cacique tenía la posibilidad de seguir peleando, pero sufrió el empate 2-2 contra Deportes Limache, por la fecha 25. Restando cinco fechas para el final, se ven complicadas las opciones albas y deberá jugarse la vida contra Ñublense, Unión Española, La Calera, Cobresal y Audax Italiano.

En conversación con BolaVip Chile, el periodista Rodrigo Herrera lapidó las opciones de Colo Colo y lo calificó como “equipo pijama”, en relación a que el Cacique 2026 no tendrá participación internacional y estará sólo en casa.

ver también Bicampeón en Colo Colo defiende de las críticas a Javier Correa tras su ingresó ante Limache: “Lo confunden con canchereo”

El peor partido de Colo Colo; equipo pijama

“La verdad es que yo creo que este partido es de los peores de Colo Colo en el año. Lo administraba bien y se enredó solo. Dilapidó el futuro de Ortiz y el año internacional. Va a ser un equipo pijama el próximo año“, dijo Rod Herrera.

Rod Herrera sentencia a Colo Colo tras empate contra Limache: equipo pijama para 2026.

El amigo de RedGol agregó que “Colo Colo se quedó sin competencia internacional. No fue capaz de ganarle a un equipo que pelea el descenso, es el corolario de un año desastroso“.

Publicidad

Publicidad

“Y Fernando Ortiz firmó su finiquito como DT de Colo Colo, porque ya está bastante complejo alcanzar a Cobresal con 6 puntos de diferencia y quedan sólo 15 por jugar“, sentenció Rodrigo Herrera.

ver también Aseguran que Maximiliano Falcón es una de las claves y “responsable” de la mala campaña de Colo Colo

Ahora Colo Colo debe mentalizarse en este sábado 1 de noviembre, como visita contra Ñublense por la fecha 16 de la Liga de Primera, un rival que no puede ceder terreno o se podría complicar en la parte baja de la tabla… o acercarse al mismo Cacique.