Colo Colo otra vez no pudo contra Deportes Limache y debió conformarse con un empate 2-2, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El Cacique vuelve a enredar puntos y octavo en la tabla con apenas 35 puntos arriesga seriamente un 2026 sin torneos internacionales.

Esta temporada Colo Colo ya vio la salida de Jorge Almirón como DT por la irregular campaña y la llegada de Fernando Ortiz a la banca por ahora no es solución.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la panelista Juli Zeitune lanzó una teoría: al Cacique le está pesando la partida y no encontrar reemplazo para el defensa Maxi Falcón, hoy en el Inter Miami de la Major League Soccer.

“Pareciera que Colo Colo que no logra sustituir la ausencia de Maximiliano Falcón. Ahora uno le toma el peso a la importancia que tenía en la defensa. Cuánto se le puede criticar al técnico la concentración de los jugadores en los minutos finales“, dijo Zeitune.

Falcón, referente y pataleta en Colo Colo

Falcón llegó a los albos el segundo semestre del 2020, siendo uno de los pilares en la campaña en la que Colo Colo pelea el descenso y logra mantener la categoría. De ahí en más el Peluca se convirtió en referente.

Con Colo Colo ganó el Campeonato Nacional 2022 y 2024, la Copa Chile 2021 y 2023 má la Supercopa 2022 y 2024. Pero el año pasado el elástico se estiró hasta romperse.

Falcón, estandarte de la defensa, se declaró en rebeldía ausentándose de la pretemporada a principios de año. En un tira y afloja, Blanco y Negro finalmente decidió aceptar la oferta del Inter Miami.

Mientras, Alan Saldivia, Emiliano Amor y Sebastián Vegas no han podido afirmar la defensa del Cacique, que además este año quedó eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores, en la Copa Chile y perdió la Supercopa contra Universidad de Chile.

