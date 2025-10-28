“Estoy enojado”: Bichi Borghi acusa nuevo desaire de Colo Colo

Colo Colo sumó un nuevo capítulo al lamentable año del Centenario. En el duelo contra Deportes Limache, donde debían ganar para no alejarse de la zona de clasificación internacional, los albos cedieron una ventaja de 2-0 y terminaron empatando en el Estadio Nacional.

“Este año ha sido de muchas dificultades. Muchos problemas en todos lados. El único objetivo que nos queda es clasificar a una copa internacional. Sabemos lo que exige Colo Colo. Deberíamos estar peleando el campeonato y ahora debemos asumir“, dijo Vicente Pizarro.

Ahora, el Cacique debe ganar los partidos que le quedan y esperar que los que están más arriba en la tabla de posiciones se caigan.

En ESPN, Claudio Borghi también terminó con mucha amargura después del triunfo que se le escapó a Colo Colo. En esa línea, el Bichi dijo sentirse “muy enojado” por esta temporada de los albos y aprovechó de hacer un descargo por una situación personal con el club.

“Estoy enojado”: Bichi Borghi se desahoga con Colo Colo

“Estoy enojado por muchas cosas de este Centenario de Colo Colo, que fue desastroso, no solo en lo deportivo, sino por muchas de las celebraciones. Mañana se presenta la película (Eterno) y un amigo me pregunta: “¿Vas mañana?” Y le contesto que no estoy invitado“, contó.

“Y sales en la película”, le comentó Dante Poli, sorprendido. “¡Sí! No me gusta como se está manejando Colo Colo“, remató Borghi.

