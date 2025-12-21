Impacto por futbolista que se retira a los 27 años por salud mental: “He sufrido mucho”

El fútbol español recibió la impactante noticia del retiro de un jugador de 27 años formado en el Barcelona. Este viernes, Eric Montes, quien ahora jugaba en el Algeciras de la Tercera División, se despidió del deporte.

En conferencia de prensa, el mediocampista fue brutalmente sincero con los medios de comunicación. Confesó que no la estaba pasando bien y que quiere comenzar su vida de nuevo.

“Quiero dejar el fútbol de manera profesional. Ahí está el bombazo. Llevo muchos años meditando esto. No lo dejé antes por esas típicas preguntas de ‘¿Qué va a ser de mí?’, o porque pensaba que la gente iba a pensar que soy un fracasado“, partió contando Eric Montes.

“Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo clic. Físicamente, fueron los peores momentos que he pasado en mi vida por el dolor que sentía, pero mentalmente eran los mejores porque no tenía que despertar y ponerme una careta para venir a entrenar“, relató.

Se formó en el Barcelona y se retira con 27 años: “He sufrido mucho”

“Puede sonar un poco contradictorio, porque cuando venía a entrenar lo hacía siempre de la mejor manera, pero en verdad lo estaba sufriendo“, explicó el futbolista sobre su decisión.

“Desde que hice el clic, estoy muy feliz, porque voy a empezar mi vida desde cero. Voy a volver a mi ciudad, coger el toro por los cuernos y vivir mi vida. Quiero vivir mi vida”, sumó.

“La gente se ha quedado sorprendida porque el fútbol mueve mucha pasión y lo comparto, pero yo llevo jugando este deporte desde los cuatro años y ya he sufrido mucho. Yo no quiero estar mal durante un año aquí”, concluyó.