Esta jornada se realizó una reunión extraordinaria del directorio de la concesionaria Azul Azul, de manera de tomar decisiones para la temporada 2026 en Universidad de Chile.

Si bien se ausentaron los directores de la familia Schapira, el bloque de Michael Clark siguió adelante con las primeras determinaciones para la U, lo que fue confirmado por el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

Esto, tuvo que ver con la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez, donde asegura que se llegó a un acuerdo entres las partes, por lo que ya no es el DT de los azules.

En ese sentido, confirmó los movimientos para que el entrenador pague una cifra mucho mejor y que los abogados ya estaban moviendo los contratos entre Chile y Argentina.

Gustavo Álvarez tiene todo listo el acuerdo con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Confirman acuerdo de Gustavo Álvarez con la U

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde el periodista Marcelo Díaz entregó detalles de la primera resolución de la reunión de directorio en Universidad de Chile.

“Desde las 17.00 horas están reunidos en el directorio, donde hay varias novedades. Hay un acuerdo ya alcanzado de Gustavo Álvarez con la U, falta cruzar los finiquitos”, explicó.

“Es un dolor de cabeza menos para la U, ya acordaron la salida, que serán 200 mil dólares, no necesariamente de manera inmediata. Está acordado y resultó”, detalló.

Por lo mismo, luego de la firma de los finiquitos se dará por cerrada la historia de Gustavo Álvarez al mando de Universidad de Chile, para presentar a su próximo entrenador que sería Francisco Meneghini.

