La Liga de Primera entra en su recta final con las cinco fechas restantes. Ahí, la lucha por agarrar cupo a copas internacionales es la gran tarea de Colo Colo, aunque la tiene difícil.

El Cacique resignó puntos con Deportes Limache y quedó a seis puntos de Cobresal, que agarra el último lugar a Copa Sudamericana por ahora. Con ese panorama, este fin de semana hay partidos del todo o nada.

Y en un hecho que pasó desapercibido, uno de los compromisos clave de esta fecha tuvo cambio de horario que captó la atención de la hinchada local. En partido que afecta directamente a los albos, Cobresal tiene nuevo horario para jugar.

Ojo, Colo Colo: rival directo cambio de hora su duelo

Si bien Colo Colo se juega la vida el sábado ante Ñublense, Cobresal también afronta un duelo clave ante un rival directo. Ahí, los mineros deben visitar a Audax Italiano en nuevo horario.

Duelo de rivales directos se viene en La Florida /Photosport

Inicialmente, el partido estaba pactado para las 20:00 horas de este viernes 31 de octubre, en el Bicentenario de La Florida. Sorpresivamente, el sitio oficial del Campeonato Nacional modificó la hora.

Ahora, el partido figura a las 15:00 horas, del mismo día viernes. Según reportó el medio Tanoticias, el cambio se debe a que habrá un evento en la noche en el recinto de La Florida.

Audax Italiano tiene 43 puntos y, por ahora, está a uno de O’Higgins con la tarea de alcanzar el Chile 3 a Copa Libertadores. Por su parte, Cobresal posee 41 unidades y está clasificando a Sudamericana junto a los itálicos.