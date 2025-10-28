Con un mazazo en el final, Deportes Limache logró valioso empate 2-2 en el Estadio Nacional ante Colo Colo. Además de estar invictos ante el Cacique, el tomatero los dejó lejos de clasificar a Copa Sudamericana.

Y tras la lluvia de críticas tras el partido a los albos, desde la vereda cervecera todo era alegría por sumar una unidad clave para escapar del descenso. Es más, una de sus figuras la vivió de manera especial.

Es que formado en U de Chile, el tumbar a Colo Colo tuvo una alegría doble para Agustín Arce. El crack de la Roja Sub 20 jugó 45 minutos en Ñuñoa y sigue deslumbrando con el equipo de Víctor Rivero.

Celebra en Limache: tumbó a Colo Colo y clama por la U

Agustín Arce, una de las figuras de Limache a préstamo desde U de Chile, tomó la palabra post partido y habló de lo que significó aguarle la fiesta a Colo Colo con directa frase.

Agustín Arce en el duelo ante los albos/Photosport

“(Colo Colo) es igual a todos los partidos, es un equipo más y esperábamos ganarlo. Lamentablemente no se dio y vamos a seguir trabajando para lo que queda de torneo”, dijo a Bolavip Chile.

Publicidad

Publicidad

En relación a vivir su revancha con la U a futuro, el talento limachino respondió al insta que sí, pero que no olvida que “Limache me abrió las puertas para jugar, sumar minutos, estoy contento por eso”.

ver también “Nosotros tenemos…”: Popín Castro le da una lección al millonario plantel de Colo Colo

“Espero que (la U) gane, les deseo lo mejor, mucho éxito a todos, espero con ansias que ganen, pasen a la final y que salgas campeones (de Copa Sudamericana)”, cerró.