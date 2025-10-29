Más de 199 mil visualizaciones: Humberto Suazo eligió el mejor gol de toda su carrera

Humberto Suazo repasó su extensa carrera por el fútbol chileno y en el extranjero. El goleador ya retirado del fútbol ahora hace un repaso de sus jornadas, y hasta está dispuesto para trabajar en la formación de jugadores y evitar la pérdida de jóvenes talentos.

Así lo confesó en su visita a Todos Somos Técnicos donde detalló sobre sus planes a futuro. Sin embargo, también tuvo tiempo para repasar los 377 goles que anotó a lo largo de su carrera. Lo que de inmediato abrió debate ya que se le consultó por el mejor de todos según su paladar.

Tiempo atrás, Chupete había dicho que la anotación contra Venezuela por Eliminatorias había sido su mejor gol. “En Colo Colo también tuve buenos, uno que le hice a Chivas. El gol que le hice a Brasil en Copa América y en el Audax también recuerdo varios”, explicó en TNT Sports.

¿Cuál fue el mejor gol de Humberto Suazo?

Pero ahora hizo memoria y el sempiterno goleador apuntó a una anotación en el fútbol mexicano. Por lo mismo, Humberto Suazo se quedó con el cuarto gol del Monterrey en la final de 2010.

“Mi mejor gol para mí fue uno que hice en Monterrey. En la final mostré todo lo que tenía. Desmarque, pierna derecha, pierna izquierda y la piqué al final. Eso me llevó a tener la carrera que tuve”, expresó sin titubeos.

Anotación que hace referencia a la final ante Santos en 2010. El delantero nacional fue clave en la conquista del título y dicho golazo hasta el día de hoy suma más de 199 mil visitas en Youtube. Lo que fue aplaudido hasta por sus compañeros por la magistral jugada.

“Fue una jugada muy importante y como la finalizó, fue increíble. Yo lo seguí por si me la filtraba, pero iba a ser un disparo cruzado. Pero como definió chupete fue un golazo. Luego vino el festejo en una final. De los mejores delanteros que tuve como compañero”, confesó Walter Ayovi quien justamente fue el que le dio la habilitación esa noche.