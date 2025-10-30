A más de algún fanático del fútbol le vino el recuerdo de los mejores golazos de Humberto Suazo una vez que se materializó el retiro del icónico goleador, quien le puso punto final a su carrera a los 44 años. Fue con la camiseta de San Luis de Quillota, donde también cumple un rol en el staff técnico.

Hoy en día, el imborrable goleador que tuvo la selección chilena, con la que fue el artillero de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 con 10 tantos junto al brasileño Luis Fabiano, disfruta su vida “desde otra perspectiva”. Pero tiene el recuerdo vivo de varias pinceladas de su talento.

“Lo que mejor sé hacer es goles. Físicamente no era bueno. Los chicos de la Generación Dorada me ayudaron a crecer. Veía que había tanto talento y no podía desteñir. Esa siempre era mi preocupación, estar bien posicionado”, dijo en una visita al panel de Todos Somos Técnicos.

El periodista Manuel de Tezanos le consultó por algo difícil. “Mi mejor gol, donde creo que mostré todo mi potencial, fue uno que hice en Monterrey por la final de 2010″, admitió el Chupete Suazo sobre una obra de arte que le anotó al Santos Laguna para el golpe de nocaut para el título en México.

“Mostré todo lo que tenía: desmarque, pierna derecha, pierna izquierda y picarla con un sello. Ahí mostré todo mi potencial que me llevó a tener la carrera que tengo”, recordó el sanantonino, quien dejó tres rivales en el camino antes de darle un finiquito del más alto nivel al balón.

El Chupete Suazo es un símbolo del Monterrey. Una leyenda. (Mexsport/Photosport).

Humberto Suazo recuerda otros dos golazos tras anunciar su retiro

Humberto Suazo sabe al cabo de su retiro que dejó huella en varios lugares con golazos para todos los gustos. Además de haber sido el goleador histórico de Monterrey, donde lo sobrepasó Rogelio Funes Mori, el Chupete también mostró su calidad en el Zaragoza de España. Ñublense, Deportes La Serena y Deportes Santa Cruz también figuran en su currículo.

Ñublense, el Audax Italiano y dos ciclos como albo. “En Colo Colo también hice muy lindos goles. En la Copa Libertadores, a Chivas le hice uno allá”, revivió Suazo sobre aquella derrota que sufrió el equipo adiestrado por Claudio Borghi en Guadalajara.

Con una definición englobada espectacular, el “26” de los albos puso un descuento en esa caída, que terminó con una eliminación del torneo continental más deseado de esta parte del mundo. Las tres dianas albas fueron de Suazo. “Por Audax también hice muchos lindos goles”, reconoció el Hombre Venido del Planeta Gol, como le dijo Claudio Palma.

A la rápida, llega el recuerdo de aquel bombazo de Suazo con los Itálicos frente a Cobreloa en el viejo estadio Municipal de La Florida. Pero también dejó una pincelada brillante en una participación continental con la selección chilena. Aunque fue en una paliza estrepitosa ante Brasil.

Humberto Suazo también le anotó a Brasil en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. (Andrés Piña | Photosport).

El Scratch se deshizo del equipo adiestrado por el Pelado Acosta en la Copa América 2007. Luego de hacer un túnel, Suazo le tiró un globo sorpresivo y hermoso al portero Alexander Doni, entonces golero de la AS Roma de Italia. “El gol que le hice a Brasil en la Copa América también”, marcó el ariete que tanta felicidad provocó.

“Esa siempre fue mi esencia, nunca quise cancherearme. Siempre fue mi esencia poder definir de buena calidad. Se dio así durante casi toda mi carrera”, dijo Humberto Suazo. Lo sabemos bien, Chupete. ¡Vaya que nos hiciste felices!