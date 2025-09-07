Dicen que viene del Planeta Gol y que, sin importar su edad, su talento sigue intacto. Se trata de Humberto Suazo, ex delantero de Colo Colo que brilló en la Selección Chilena y que sigue vigente en el fútbol.

Su rodilla derecha no lo ha dejado seguir vigente en el fútbol y es muy probable que, pese a no tener rodaje, Chupete termine su último año como jugador en una cancha.

Es que, claro, Humberto Suazo ya confirmó que, con 44 años, el 2025 será el de su retiro. Por ello, ha optado por el camino de ser positivo ante la adversidad, y ha prometido que de alguna manera sus seguidores lo verán una última vez en un duelo oficial.

Años de gloria: ¿Cuál gol elige Humberto Suazo como el mejor de su carrera?

En una entrevista con el podcast Balong, conducido por Manuel De Tezanos, Humberto Suazo habló en extenso de su carrera. Entre las preguntas que surgieron estuvo la típica sobre el gol que más le gustó.

Chupete no titubeó. “Me acuerdo mucho de los goles que hice en la Selección. Me gusta el que le hice a Venezuela, en el último minuto, fue muy bueno. 3-2 terminamos”, escogió Suazo.

“Uno siempre decía: ‘Pucha, a Chile le hacen goles a los últimos minutos y pierde’. Pero, en esa ocasión nos tocó a nosotros. Fue un gol muy gritado”, añadió el venido del Planeta Gol, quien le puso una cuota más de heroísmo a la acción.

Chupete en Venezuela, pero con Borghi al mando | Photosport

“El día anterior fuimos a reconocer cancha y nos cortaron la luz y nos prendieron los regadores. Entonces, finalmente, se dio todo muy bien“, cerró Chupete, en conversación con De Tezanos.

¿Cuántos goles anotó Humberto Suazo en la Selección Chilena?

Si bien a lo largo de su carrera anotó 373 tantos, específicamente en La Roja, Humberto Suazo se consagró con 21 goles. Entre ellos, el recordado ante Venezuela.