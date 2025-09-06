Entramos en un túnel de la Liga de Primera 2025. Septiembre será un mes sin torneo nacional y, salvo la ida de Copa Chile y la Supercopa entre la Universidad de Chile y Colo Colo, no hay eventos entre los equipos de la máxima categoría del fútbol criollo.

Mientras los seleccionados todavía tienen un inminente encuentro, ante Uruguay por Eliminatorias, la mayor parte de los futbolistas de Primera División sólo piensan en amistosos y entrenamientos.

Arturo Vidal no está en ninguno de los dos grupos del anterior párrafo. El volante de Colo Colo tiene la Supercopa en el calendario de septiembre. Y ante el archirrival, Universidad de Chile.

Pero, mientras…: Arturo Vidal se “entretiene” viendo fútbol

Fecha de Eliminatorias, no solamente en Sudamérica, sino que alrededor del mundo. En Europa, de hecho, algunos grupos entran en la mitad de sus partidos rumbo al Mundial 2026.

Uno de ellos, Inglaterra. Invictos del Grupo K, los británicos lideran fácilmente, con cinco unidades de ventaja frente a su más próximo perseguidor, Serbia. Este sábado, los dirigidos por Thomas Tuchel vencieron a Andorra, en Birmingham, por 2-0.

La televisión de Arturo Vidal sintonizaba, justamente, ESPN, cadena que transmitió el encuentro entre ingleses y andorranos. El King, no tuvo la mejor opinión de lo realizado por los británicos.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el partido entre Inglaterra y Andorra?

El volante de Colo Colo no disfrutó mucho el duelo. A través de su cuenta de Instagram, el King demostró lo aburrido que estaba. “Más fome que mirar a Inglaterra”, puso en su historia.