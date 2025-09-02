Es tendencia:
Coke Hevia increpa al delegado presidencial y al Tribunal de Disciplina por muerte de hincha de Colo Colo: “El Monumental debía estar castigado”

Tras la caída de un hincha en el Superclásico, se encuentran los responsables del fatídico hecho que empañó el triunfo de Colo Colo.

Por Jose Arias

El hincha de Colo Colo que cayó al vacío, falleció.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTEl hincha de Colo Colo que cayó al vacío, falleció.

El Superclásico del domingo fue un triunfo albo que sirve para que Colo Colo comience a sacarse los fantasmas de un 2025 horrible. Sin embargo, la victoria sobre la Universidad de Chile se vio empañada por un hecho ocurrido en galería.

Un hombre cayó de gran altura y terminó perdiendo la vida. Esto no fue anunciado a los jugadores, ni al cuerpo técnico, que se enteraron una vez finalizado el Superclásico.

Y generó algo de polémica. Muchos empezaron a alegar sobre las razones para no suspender el encuentro, mientras que otros, como Juan Cristóbal Guarello, aseguraban que no se daban las condiciones para que esto ocurriera. Sea como sea, sigue siendo polémico.

“Es culpa del delegado presidencial y del Tribunal de Disciplina”

Fue en el programa Pauta de Juego que se analizó lo sucedido con la muerte del hincha caído desde los techos del Estadio Monumental. Coke Hevia, periodista y conductor del programa deportivo, hizo un señalamiento a las autoridades.

Señor delegado presidencial y ustedes en el Tribunal de Disciplina, son cómplices de esto. Porque el Estadio Monumental debió estar castigado, pero acomodaron la citación para que pudiera jugar ante la U allí“, señaló el periodista.

“Ahora, Colo Colo está citado este martes (hoy), pero debió estar castigado. Porque le abrieron la frente a un jugador de Universidad Católica“, agregó Coke Hevia.

La celebración tras el único gol del Superclásico | Photosport

La celebración tras el único gol del Superclásico | Photosport

“También es un error de Católica, por no hacer un escándalo, porque iban ganando”, cerró el conductor de Pauta de Juego, que apuntó a los organismos públicos y de la ANFP como responsables políticos de la muerte del aficionado de Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán estreno de su técnico en la Supercopa. Ésta se jugará el próximo 14 de septiembre a las 15.00 horas de nuestro país… si no sucede nada raro.

