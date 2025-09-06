Arturo Erasmo Vidal Pardo, el nombre de uno de los futbolistas más conocidos de la historia del fútbol chileno. Con 38 años a cuestas, el volante de Colo Colo no vive su momento más brillante en las canchas, pero siempre da espectáculo.

De hecho, muchos le perdonan su mal rendimiento, bajo la lógica de que es un multicampeón con la Selección Chilena, con Colo Colo y, evidentemente, con varios clubes a lo largo de su carrera.

Uno de ellos es el Bayern Munich. En Alemania, el King la rompió. Con los bávaros jugó entre 2015 y 2017 y alzó seis trofeos en total. Tres de ellos fueron de la Bundesliga. Es decir, ganó todos los años la competencia nacional teutona.

Gol imposible: otro legado de Arturo Vidal

No solamente dejó momentos de gloria en Alemania. Arturo Vidal también fue varias veces noticia por cosas que pasaban fuera de los partidos del Bayern Munich. Una de ellas sucedió en los entrenamientos.

Un 6 de septiembre, pero de 2016, el King hizo un gol imposible. Literalmente, Vidal desafió la lógica y, de una cancha a otra, marcó con un efecto impresionante. Fue viral en redes sociales.

Arturo Vidal en los entrenamientos bávaros | Getty Images

Tras su paso por el cuadro teutón, Arturo Vidal siguió una senda triunfante en el fútbol europeo. De hecho, en su llegada a Chile fue campeón con Colo Colo, por lo que es muy pronto para decir que sus días de glorias están terminados. Por mientras, hay que admirar una de las tantas joyas que dejó para la historia del fútbol.

Un video viral

Solamente en Youtube, el video de Arturo Vidal haciendo un golazo imposible en las prácticas suma un total de más de 942 mil visualizaciones. Además, tiene ocho mil Me Gusta.

